Napoli | Hamsik | ' Spero Sarri rimanga'

Napoli-Torino 2-2 : Mertens e Hamsik non bastano - gli azzurri dicono addio al sogno scudetto : NAPOLI - È finita con gli applausi del San Paolo alla squadra e i cori degli ultrà contro Aurelio De Laurentiis: la colonna sonora dello stentato pareggio , 2-2, del Napoli con il Torino, che mette ...

Napoli - la frecciata di Hamsik alla Juve : “loro più forti - ma sul campo abbiamo meritato di più noi…” : Il Napoli non è andato oltre il pareggio nella gara della 36^ giornata del campionato di Serie A, scudetto praticamente consegnato alla Juventus. Al termine della partita Hamsik punzecchia la Juventus ai microfoni di Premium, nel mirino anche alcune decisioni arbitrali: “Purtroppo c’è un po’ di rammarico, non meritiamo questi ultimi risultati. Dispiace non aver vinto per quello che abbiamo fatto vedere in campionato”. Vi ...

Napoli - dopo undici anni Hamsik sarà cittadino onorario : Napoli, dopo undici anni Hamsik sarà cittadino onorario La cerimonia avverrà il prossimo 17 maggio Continua a leggere

Napoli - Hamsik saluta Reina : 'Ci mancherai - in bocca al lupo per la nuova avventura'. Il portiere al Milan : Pepe Reina e il Napoli, fine della storia. Ultima stagione con l'azzurro addosso per il portiere spagnolo, uno dei leader indiscussi dello spogliatoio di Maurizio Sarri. Al termine del campionato sarà ...

Da Hamsik nel presepe a Koulibaly «insensibile» : 10 motivi (semiseri) per cui il Napoli può vincere lo Scudetto : «Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione». Si alza forte il grido dei tifosi partenopei che, a quattro giornate dalla fine della Serie A, provano a spingere i loro beniamini verso un clamoroso sorpasso sulla Juventus. O meglio, clamoroso fino a qualche settimana fa: oggi infatti, dopo aver battuto la capolista bianconera nello scontro diretto di domenica scorsa ed essersi portati ad un solo punto di distanza in classifica, gli azzurri ...

Napoli - ora il pericolo si chiama euforia. Hamsik : ''Vincerle tutte e sperare'' : Napoli - La festa dei tifosi è andata avanti quasi fino all'alba, sull'onda del boato che aveva attraversato la città con inaudita potenza, nell'attimo magico del gol segnato da Kalidou Koulibaly all'...

Juventus-Napoli - Allegri con Dybala - Sarri con Hamsik e Mertens : Una Torino quasi estiva , raggiunti i 28 gradi di massima nel pomeriggio, fa da cornice alla partita dell'anno in Serie A, che può valere lo scudetto 2017/18. Ennesimo "tutto esaurito" allo Stadium, ...

Che fine ha fatto? Da Savoldi a Hamsik - da Maradona a Platini : c'è Juve-Napoli : ... J, , Juliano , N, , Altafini , J, Franco Causio: è stato dirigente sportivo e team manager in varie squadre, tra le quali l'Udinese, e voce tecnica nelle telecronache per Sky Sport. Ha aperto un ...