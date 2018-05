Napoli fermato in casa 2-2 | scudetto alla Juve è cosa fatta

Napoli fermato : è scudetto virtuale per la Juve Classifica Pari per la Lazio - l’Inter spera Nerazzurri - poker all’Udinese : I partenopei passano in vantaggio con Mertens nel primo tempo. Poi nella ripresa il pari di Baselli e il gol di Hamsik prima della rete del definitivo 2-2

Napoli fermato dal Toro. La Juventus fa 7 : è campione d’Italia : Clamoroso al San Paolo. Il Torino impone il 2-2 agli uomini di Sarri. Il Napoli scivola quindi a -6 dalla

Napoli - fermato migrante del Gambia : "Mi chiesero di lanciarmi con un'auto sulla folla - ho detto no" : A carico del presunto terroristaislamico c'è unvideo in cui giura fedeltà al califfo Al Baghdadi. Ilvideo è stato pubblicato su Telegram dove il 21enne avrebbe ricevuto la richiesta di lanciarsi sulla follaa bordo di un'auto. E' stato fermato all'uscita della moschea diLicola, in provincia di Napoli

