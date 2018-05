Napoli | fantocci di Salvini appesi a testa in giù con svastica Ultime notizie Quarto

Napoli - appesi fantocci anti-Salvini : 17.45 A Quarto (NA) sono stati trovati due fantocci appesi a testa in giù, con una maglia verde, la scritta "Noi con Salvini" e una svastica. Erano in piazzale Europa e piazza Santa Maria, a qualche metro dal monumento ai caduti delle due guerre. Tra poco più di un mese, nella cittadina si andrà al voto per il rinnovo del sindaco. A segnalare il fatto,Giarrusso, candidato del centrodestra. "Intimidazioni vigliacche, non ho paura e vado ...

