Nadia Rinaldi attacca Lemme a Domenica Live | la Cipriani lo difende

ALBERICO LEMME / Lo scontro con Nadia Rinaldi : "La violenza sulle donne è anche questo" (Domenica Live) : ALBERICO LEMME a Domenica Live: dopo le querele a Tonon e Cecchi Paone, torna nello studio di Barbara d'Urso per presentare nuova ricette per l'estate. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 17:20:00 GMT)

Nadia Rinaldi parla di Eva Henger : “Non la denuncerò” : Eva Henger e la Rinaldi sono amiche? La confessione di Nadia La tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi è finita ormai da quasi 2 settimane. E a vincere questa edizione del reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi è stato l’effervescente comico Nino Formicola, in arte Gaspare. Tuttavia questa annata dell’Isola è stata sicuramente pregna di polemiche. Polemiche dovute all’annoso caso canna – gate, scoppiato ...

Nadia Rinaldi : pace con Alessia Mancini e frecciatina a Eva Henger : Finita l’Isola dei Famosi, finiti le incomprensioni. Dopo la rivelazione di Jonathan, Nadia Rinaldi e Alessia Mancini hanno fatto pace. Nessun rancore tra la showgirl e l’attrice, come ribadito dalla stessa Nadia in una recente intervista. Ma cosa era successo tra le due? In una delle ultime puntate del reality show – quando la Rinaldi era già rientrata a casa – Jonathan aveva svelato che Alessia avrebbe detto che Nadia odia le ragazze ...

Isola dei famosi - Nadia Rinaldi a Caduta Libera con Gerry Scotti : tutto vero - cosa farà per lui : 'Nadia farà la puntata speciale sulle mamme perché i concorrenti sono al massimo 10'. Questa la precisazione in merito alla partecipazione di Nadia Rinaldi a Caduta Libera , il programma di Gerry ...

“È troppo grassa”. Nadia Rinaldi esclusa così : lo ha deciso Mediaset. Povera (ex) naufraga dell’Isola dei Famosi - che sfregio! : L’Isola dei Famosi è finita da poco, ma essendo cominciato subito il nuovo Grande Fratello di Barbara D’Urso sembra passata una vita da quando Alessia Marcuzzi annunciava il vincitore dell’edizione più chiacchierata della storia del reality. Alla fine ha trionfato Nino Formicola. Seconda Bianca Atzei, terzo Amaurys Perez, quarta Francesca Cipriani e quinto Jonathan Kashanian. I protagonisti dell’Isola, tuttavia, ...

Isola dei famosi - Nadia Rinaldi 'troppo grassa' : Mediaset - l'umiliante esclusione dell'ex naufraga : Troppo grassa Nadia Rinaldi , troppo vecchio Nino Formicola . Sfregio ad alcuni naufraghi dell' Isola dei famosi : al di là delle formule di rito, una manciata di concorrenti è stata esclusa dalla ...

RIFLETTORI PUNTATI SUL FIGLIO DI Nadia RINALDI : Segnate bene questo nome, quindi, perché presto lo ritroveremo tra i protagonisti del palinsesto di Netflix, la celebre piattaforma streaming. Eppure il suo volto forse non vi è nuovo. Quest'anno in ...

Isola dei Famosi 2018/ Nadia Rinaldi - rivelazioni shock : "L'Isola per me è stata un incubo - ecco perché" : Dopo l'Isola dei Famosi 2018, Nadia Rinaldi decide di rompere il silenzio e, a DiPiù Tv, svela: "Mai mi sarei aspettata che questo reality sarebbe stato un incubo"(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 07:02:00 GMT)

Isola - l'ultima immagine della diretta è il pacchetto di sigarette di Nadia Rinaldi. Bufera sul web : «Finisce com'è iniziato...» : MILANO - L' Isola dei Famosi è finita, ma le polemiche non accennerebbero a placarsi. A far discutere, l'ultima immagine della diretta di ieri sera, 16 aprile, ovvero il pacchetto di sigarette che ...

Isola dei Famosi - Nadia Rinaldi : "In studio per un contratto - altrimenti sarei altrove" : Anche questa edizione dell 'Isola dei Famosi sta volgendo al termine, ma le polemiche e le indiscrezioni sembrano non volersi placare. Dopo il cannagate che ha tenuto banco per parecchie settimane, ...

“Fosse per me…”. Nadia Rinaldi ‘boom’ contro Barbara D’Urso. Incalzata dai fan - l’attrice romana smaschera la regina di Mediaset e l’Isola dei famosi : Nadia Rinaldi si è di recente trovata al centro della bufera a causa di alcune situazioni che l’hanno vista coinvolta prima in Honduras e poi in Italia. Quando è esploso il canna-gate, Eva Henger ha puntato il dito contro Nadia Rinaldi affermando che lei aveva visto Francesco Monte e altri concorrenti fumare marijuana. Dopo essere tornata dall’Honduras è stata raggiunta da Valerio Staffelli per Striscia La Notizia e in questa ...

«Se fosse per me starei da un'altra parte» : ecco perché Nadia Rinaldi deve andare da Barbara D'Urso : 'Nadia non ti prestare più a questi giochi dalla D'Urso': scoppia la polemica per quanto è accaduto a Nadia Rinaldi durante l'ultima puntata di Domenica Live. I fan dell'attrice romana sono ...

“Un percorso di dolore”. Il dramma di Nadia Rinaldi. Dopo l’Isola dei Famosi - l’ex naufraga confessa quello che ha patito e la solitudine devastante : “Una montagna di cacca” : Questa edizione dell’Isola dei Famosi è nata sotto una cattivissima stella. Il reality si avvia ormai verso la finale, ma tra i naufraghi non è nata nessuna vera coesione. La prima a incrinare tutto è stata Eva Henger che ha detto la sua verità su Francesco Monte e da quel momento il vento della discordia si è abbattuto sull’Honduras. La costruzione del parterre dei vip si è rivelata essere decisamente infelice. A rilevare la cosa è ...

Nadia Rinaldi spiega perchè è sempre presente a Domenica Live e all’Isola : Isola e Domenica Live: Nadia Rinaldi spiega perchè va come ospite Nadia Rinaldi, dopo tutto quello che è successo a L’Isola dei Famosi e nel programma Domenicale condotto da Barbara d’Urso, è stata criticata da molti hater sui social. Il motivo? Le hanno chiesto semplicemente per quale motivo si ostini ad andare come ospite in quelle trasmissioni, soprattutto dopo tutto ciò che le è successo a Domenica Live. E dopo tante domande di ...