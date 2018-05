Moviola | Juventus-Bologna e Milan-Verona Giusta l' ammonizione a Rugani

Serie A - la Moviola della 35ª giornata : non c'è solo Inter-Juventus : Le polemiche post Inter-Juve tengono banco: Orsato non al meglio , eufemismo, . Per il resto fa discutere la scelta di Giacomelli di togliere un gol al Bologna. Ok Mazzoleni a Firenze atalanta-genoa 3-...

Moviola Inter-Juventus : Orsato è un disastro : Orsato disastroso, prestazione assolutamente non all’altezza di un match di così alto profilo. Condiziona la partita con il rosso a Vecino, sbagliato, e con il secondo giallo non mostrato per due volte a Pjanic.IL ROSSO E POI... - Partiamo dai cartellini. Al 15’ pt Vecino insegue un pallone sul quale si fionda anche Mandzukic che lo anticipa in tackle: il contatto c’è, i tacchetti lasciano segni profondi, ma nella dinamica dell’azione Vecino non ...

Arbitro Orsato - var Inter-Juventus/ Video Moviola : gol Douglas Costa regolare - espulsione Vecino dubbia : Arbitro Orsato, var Inter-Juventus: Video moviola. Gol Douglas Costa regolare, espulsione Vecino invece è dubbia: l'intervento è stato davvero cattivo? Pjanic invece rischia il rosso(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 21:29:00 GMT)

REAL MADRID JUVENTUS - Moviola / Video Champions - rigore su Vazquez : il Var non avrebbe potuto nulla : MOVIOLA REAL MADRID JUVENTUS, il Video del rigore di Benatia su Vazquez: è fallo o il marocchino aveva preso il pallone? Ira furente di Buffon contro l'arbitro Oliver, ma passa il REAL(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 13:13:00 GMT)

REAL MADRID JUVENTUS - Moviola/ Video Champions - rigore su Vazquez : Benatia fa fallo o prende la palla? : MOVIOLA REAL MADRID JUVENTUS, il Video del rigore di Benatia su Vazquez: è fallo o il marocchino aveva preso il pallone? Proteste veementi dei bianconeri, ma passa il REAL(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 23:48:00 GMT)

Moviola JUVENTUS-REAL MADRID/ Video - due rigori negati ai bianconeri? : MOVIOLA JUVENTUS-REAL MADRID. Champions League, Dybala ammonito per simulazione: i bianconeri reclamano due calci di rigore, inflessibile l'arbitro turco Cakir(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 22:33:00 GMT)

Moviola Juventus-Atalanta - Video - : Sooo hot right now! #JuveAtalanta pic.twitter.com/1n3gqSxomS " fuboTV soccer , @fuboTVsoccer, 14 marzo 2018 Notizie sul tema Juventus-Atalanta in diretta tv, orario e streaming gratis: dove vedere la ...

Moviola Tottenham-Juventus - Foto/Video - : Notizie sul tema Tottenham-Juventus 1-2: Higuain-Dybala stendono gli Spurs e portano i bianconeri ai quarti , Video e Highlights, Tottenham-Juventus diretta tv e live streaming gratis, dove vedere il ...

ARBITRO MARCINIAK/ Video - Moviola Tottenham-Juventus : rigore a Douglas Costa negato - col Var... : ARBITRO MARCINIAK, moviola Tottenham-Juventus: negato rigore a Douglas Costa, col Var... Ma l'UEFA non vuole inserire la sperimentazione per la prossima Champions League(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 23:10:00 GMT)

Moviola serie A : Lazio e Juventus - manca un rigore per parte. Ünder - posizione regolare : ROMA - Ecco tutti gli episodi da Moviola degli anticipi della 27ª giornata di serie A, Lazio-Juventus e Napoli-Roma. Lazio-Juventus , Banti, DYBALA E LEIVA: manca UN rigore PER PARTE Dodicesima ...

Moviola : Lazio-Juventus : Benatia su Leiva da rigore. Napoli-Roma : ok pari di Under : In una sfida tesa e piuttosto fisica, il grosso delle polemiche di Lazio-Juve si concentra su due episodi da rigore: a inizio partita Dybala si incunea e viene tamponato da dietro da Lucas Leiva. La ...

Lazio-Juventus - la Moviola : Benatia-Lucas Leiva - non ci sono dubbi - è rigore : moviola Lazio-Juventus – Nella giornata di ieri è andato in scena il big match della 27^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Lazio e Juventus che hanno dato vita ad una brutta partita, risultato più giusto lo 0-0 ma la prodezza di Dybala nel finale ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di conquistare tre punti pesantissimi per la corsa scudetto. Ma è stata una partita condizionato da un errore ...