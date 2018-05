ilmattino

: Movida selvaggia al Vomero, 143 verbali e 5 parcheggiatori fermati #taxi #Abusivi #NoUber - ubernograzie : Movida selvaggia al Vomero, 143 verbali e 5 parcheggiatori fermati #taxi #Abusivi #NoUber - mattinodinapoli : Movida selvaggia al Vomero, ?143 verbali e 5 parcheggiatori fermati - CorriereTorino : Movida selvaggia e botellon, in migliaia a piazza Valdo Fusi | Guarda le foto -

(Di domenica 6 maggio 2018) Gli Agenti dell'Unità Operativain via Aniello Falcone hanno elevato 143per varie violazioni al Codice della Strada mentre in via Cilea, lungo la direttrice di marcia per Piazza ...