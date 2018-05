MotoGP | Yamaha non all’altezza di Valentino Rossi! Moto inguidabile | il Mondiale è già

MotoGP - Pagelle GP Spagna 2018 : Marc Marquez il migliore - male Crutchlow - Lorenzo e le Yamaha - stupisce Morbidelli : La Yamaha oggi non l'ha minimamente assecondato, ma da un nove volte campione del mondo ci si aspetta decisamente di più. ANDREA DOVIZIOSO VOTO 7. Stava meritatamente chiudendo in seconda posizione e ...

MotoGP - Pagelle GP Spagna 2018 : Marc Marquez il migliore - male Crutchlow - Lorenzo e le Yamaha - stupisce Morbidelli : Questo Mondiale 2018 non rischia mai di fare annoiare gli spettatori. Anche a Jerez de la Frontera, infatti, arriva un incidente che passerà alla storia e non solo perchè ha coinvolto tre piloti, a lato dell’ennesima vittoria in scioltezza di Marc Marquez. Tanti spunti in questo Gran Premio di Spagna della MotoGP, per cui andiamo a distribuire le Pagelle ai protagonisti. LE Pagelle DEL GRAN PREMIO DI Spagna Marc Marquez VOTO 10. Una prova ...

MotoGP : Valentino Rossi - che succede? Yamaha in crisi - il Dottore non riesce a guidare come vorrebbe. Serve un miracolo per la gara : “Purtroppo è stata una giornata un po’ simile a ieri. Abbiamo cercato di modificare il bilanciamento della moto, ma la mattina vado un po’ meglio, abbastanza bene, nel senso che sono più vicino ai migliori. Però al pomeriggio, quando si alzano le temperature, vado in crisi con le gomme e sono un po’ in difficoltà sia davanti che dietro, quindi tutto diventa più difficile”. Con queste parole Valentino Rossi ha commentato il decimo ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Cal Crutchlow sorprende tutti e le Honda fanno paura! Le Ducati inseguono - in difficoltà le Yamaha ufficiali : Signori, che Cal Cruchlow! 1’37″653, tempo da urlo ed un t4 da far spavento. Dopo il trionfo in Argentina, il britannico, in sella alla Honda LCR, ha sorpreso tutti, firmando la pole position del GP di Spagna 2018, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lungo i 4.423 km di Jerez de la Frontera, tracciato vecchio stile con curvoni veloci e tratti molto lenti, Cal ha dimostrato ancora una volta che la moto di Tokyo è decisamente ...

MotoGP - il manager di Zarco : "Rossi gli ha chiuso tutte le porte in Yamaha" : Dura presa di posizione di Laurent Fellon, secondo cui Valentino avrebbe giocato un ruolo chiave nel passaggio del francese in KTM

MotoGP DIRETTA GP SPAGNA 2018/ Streaming video SKY qualifiche live : Honda sugli scudi - Yamaha in difficoltà : DIRETTA MOTOGP: qualifiche e prove libere FP3 e FP4 live GP SPAGNA 2018 a Jerez, oggi sabato 5 maggio. La cronaca e i tempi delle sessioni in programma.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 08:47:00 GMT)

MotoGP Jerez : la Yamaha fa il gambero. Rossi : "Situazione difficile" : Un pesante passo indietro per la Yamaha che nel venerdì di Jerez incassa il 9° , Rossi, e 12° , Vinales, posto degli ufficiali e il 3° di Johann Zarco, ma con la M1 del team Tech3. Situazione molto ...

MotoGP 2018 : GP Spagna - Yamaha indietro tutta. Maverick Vinales : 'Mai così male nel 2018' : Weekend in salita per le due Yamaha a Jerez , dove domenica alle 14 , gara in esclusiva su Sky Sport MotoGP HD, canale 208, si corre il quarto GP della stagione. Gara importante per il team, come ha sottolineato Valentino Rossi nei giorni scorsi: "E' una tappa cruciale per capire il nostro ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Marc Marquez all’attacco - Ducati in difesa. Yamaha e Valentino Rossi per la svolta : Prima gara europea per il Motomondiale, che, come sempre, comincia il suo viaggio nel Vecchio Continente da Jerez. Il GP di Spagna comincia con Andrea Dovizioso in vetta alla classifica ma con Marc Marquez alle calcagna, dopo un inizio di stagione da protagonista assoluto (nel bene e nel male). La Yamaha, invece, continua a mostrare un doppio volto: se Maverick Viñales ha ritrovato confidenza, non si può dire lo stesso per Valentino ...

Valentino Rossi/ Verso Jerez : “Con la Yamaha vogliamo lottare per il titolo in MotoGP" : Valentino Rossi parla in vista del Gp di Jerez: "Capiremo quanto vale la M1, voglio lottare per questo campionato”. Il pRossimo weekend, primo appuntamento europeo con la MotoGp(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 21:59:00 GMT)

MotoGP Yamaha - Rossi : «Ho fatto delle belle gare a Jerez e sarei felice di tornare sul podio» : ROMA - Il quarto posto in Texas non può certo soddisfare un vincente come Valentino Rossi, che punta ad ottenere il massimo da ogni gara. Sul circuito di Jerez il Dottore si è sempre trovato bene e si ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Finalmente in Europa - la Yamaha migliora : a Jerez per salire sul podio. Combatterò per il Mondiale” : Valentino Rossi si sta caricando in vista del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore, dopo la caduta in Argentina provocata da Marc Marquez e la gara in difesa negli USA, cercherà di tornare a risplendere ma sul tracciato di Jerez de la Frontera non sarà facile fare la differenza. Si torna in Europa con la speranza che la Yamaha faccia dei passi in avanti e non che regredisca come lo scorso anno quando si era approdati ...

MotoGP : Rossi - la Yamaha sta migliorando : ANSA, - ROMA, 2 MAG - "Le prime gare della stagione non sono andate molto bene, ma abbiamo provato qualcosa di positivo. La nostra M1 sta migliorando e ora arriviamo a Jerez, una pista molto ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Valentino Rossi - le piste europee per il cambio di marcia. I progressi della Yamaha lasciano ben sperare : Il Motomondiale sbarca in Europa e Valentino Rossi, a -17 da Andrea Dovizioso nella classifica mondiale, è chiamato al cambio di marcia. Non è stato un inizio di stagione ideale. Se a Losail il Dottore era riuscito a chiudere sul podio, al terzo posto, illudendo di poter ritornare prepotentemente nella lotta per il titolo, in Argentina e Stati Uniti sono arrivati un un 19° e un 4° posto. Sul piazzamento di Termas de Rio Hondo influisce ...