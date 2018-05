MotoGP | trionfa Marquez | disastro Ducati | Foto

MotoGP Spagna - trionfa Marquez a Jerez : "harakiri" Ducati : Marc Marquez trionfa nel Gp di Spagna e va in fuga per il titolo. Lo spagnolo della Honda ufficiale, scattato dalle quinta posizione in griglia, bissa il successo ottenuto in America approfittando alla grande dell'harakiri...

MotoGP - a Jerez trionfa Marquez (Honda) : 15.11 Il Gp di Spagna a Jerez va a Marquez (Honda) su Zarco e Iannone. Subito zampata di Lorenzo che va in testa,mentre Crutchlow perde la pole ed è scavalcato da Marquez e Pedrosa. Dovi rimonta alla grande e s'infila nel terzetto leader approfittando della caduta di Crutchlow.A ruota c'è anche Pedrosa. E' sfida Ducati-Honda.Marquez spinge e prende il volo,poi il disastro:Pedrosa attacca Lorenzo, i due si toccano e va giù anche Dovi.Risale ...

MotoGP - Crutchlow trionfa a Rio Hondo. Sesto Dovizioso : Il britannico della Honda domina in Argentina, seconda prova del Motomondiale, davanti al francese Zarco e allo spagnolo Rins. Marquez chiude 5° ma viene retrocesso in 18ma piazza per una serie di manovre scorrette. Buttato giù anche Valentino Rossi, che poi chiude 19°. Sesta posizione per la Ducati di Andrea Dovizioso. Iannone ottavo, Petrucci 10°

MotoGP - in Argentina trionfa Crutchlow : 21.11 Va al britannico Cal Crutchlow su Honda il Gp d'Argentina a Rio Hondo. Battuti Zarco e Rins.Milner 4°, poi Marquez che viene retrocesso (manovre pericolose, messo giù anche Rossi).Dovizioso sesto. Partenza col solo Miller in griglia davanti e gli altri in fondo (dopo aver montato le gomme slick). Prima del via si spegne la moto di Marquez che si riallinea con una manovra non consentita. Lo spagnolo, con una partenza indemoniata,si porta ...

MotoGP Qatar - Dovizioso vince davanti a Marquez - Rossi terzo. Moto2 - trionfa Bagnaia : Il campione del mondo in carica ha cercato di superare Dovizioso nel corso dell'ultimo giro, ma il pilota italiano nel gioco degli incroci si è ritrovato davanti sul rettilineo finale conquistando la ...

MotoGP. Dovizioso trionfa in Qatar - terzo Valentino Rossi : Andrea Dovizioso Andrea Dovizioso si aggiudica la prima gara del mondiale 2018 di MotoGp in Qatar. Il pilota italiana della Ducati ufficiale ha chiuso davanti a Marc Marquez e a Valentino Rossi . "Una ...

MotoGP - Qatar : trionfa Dovizioso. Secondo Marquez davanti a Rossi : Il pilota della Ducati ha vinto la prima gara del mondiale con un controsorpasso all'ultima curva sul campione spagnolo della Honda - Due italiani su tre sul podio alla prima gara del MotoGp 2018 in ...