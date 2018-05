MotoGp | Spagna | vince Marquez | Iannone terzo e Rossi quinto Lorenzo sbaglia e fa fuori

Replica gara MotoGp Spagna 2018 su TV8 - info streaming : La diretta dell'evento è stata garantita alle ore 14.00 in punto dal canale dedicato di Sky, Sky Sport MotoGP HD live anche in streaming per i soli abbonati attraverso la piattaforma Sky Go. Ma come ...

MotoGp - Pagelle GP Spagna 2018 : Marc Marquez il migliore - male Crutchlow - Lorenzo e le Yamaha - stupisce Morbidelli : Questo Mondiale 2018 non rischia mai di fare annoiare gli spettatori. Anche a Jerez de la Frontera, infatti, arriva un incidente che passerà alla storia e non solo perchè ha coinvolto tre piloti, a lato dell’ennesima vittoria in scioltezza di Marc Marquez. Tanti spunti in questo Gran Premio di Spagna della MotoGP, per cui andiamo a distribuire le Pagelle ai protagonisti. LE Pagelle DEL GRAN PREMIO DI Spagna Marc Marquez VOTO 10. Una prova ...

MotoGp - Spagna : Marquez vince a Jerez davanti a Zarco e Iannone : Marc Marquez ha vinto in completa scioltezza il gran premio di casa, in Spagna a Jerez de la Frontera, al termine di una gara davvero incredibile in cui è successo di tutto. A otto giri dalla conclusione, infatti, Dovizioso, terzo, ha tentato il sorpasso su Lorenzo, entrambi sono andati lunghi con lo spagnolo che nel tentativo di rientrare all'interno ha però buttato giù dalla moto Dani Pedrosa che stava sorpassando entrambi: nella carambola ...

MotoGp - GP Spagna 2018 : Marc Marquez vince e ipoteca il Mondiale. Pedrosa fa strike e atterra Lorenzo e Dovizioso. 5° Valentino Rossi : Marc Marquez (Honda) vince il Gran Premio di Spagna della MotoGP e, grazie alle disavventure degli avversari, vola al comando della classifica generale allungando a +24 su Andrea Dovizioso (Ducati) che conclude anzitempo la sua gara per colpa di uno spettacolare incidente a tre con il suo compagno di scuderia Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa (Honda). Chi approfitta di questo incredibile “botto” è il francese Johann Zarco (Yamaha Tech3) ...