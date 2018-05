MotoGP Risultati Gara Jerez | Dovizioso Cade e Márquez vince

MotoGP Risultati Qualifiche Jerez : pole per la Honda - di Crutchlow! : Pomeriggio di qualiche al circuito di Jerez de la Frontera. Nonostante un Márquez a tutto gas, a finire in pole è Cal Crutcholw. Con lui, in prima fila, domani partiranno Dani Pedrosa e Johann Zarco La giornata è iniziata con la seconda sessione di prove libere. Eccellente è stata la prestazione di Marc Márquez che ha messo a referto il crono di 1:37.702, scippando il record della pista appartenente a Jorge Lorenzo, e mettendo la ...

MotoGP Jerez 2018 - Marquez record nelle libere 3. Risultati e tempi : Per lo spagnolo Honda miglior tempo di sempre sul circuito. Secondo Crutchlow poi Iannone. Rossi settimo. Vinales e Dovizioso grandi esclusi dalla Q2 Motogp Spagna 2018 a Jerez, orari tv , diretta ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : classifica e risultati FP3 - i qualificati alla Q2. Marquez in testa - Valentino Rossi settimo - Andrea Dovizioso 11° : Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo nel terzo turno di prove libere del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. L’iridato della Honda ha stampato un ottimo 1:37.702 con il quale ha distaccato di 2 decimi Cal Crtuchlow e il buon Andrea Iannone. Valentino Rossi settimo a sei decimi preceduto anche da Zarco, da un redivivo Lorenzo e da Miller. Top ten completata da Pedrosa, Petrucci e Rins. Andrea Dovizioso è soltanto ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : risultati - classifica e tempi prove libere 1. Andrea Dovizioso in testa davanti a Marquez. Valentino Rossi sesto : Uno scatenato Andrea Dovizioso ha firmato il miglior tempo nel primo turno di prove libere del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese della Ducati si è letteralmente esaltato nel finale e ha stampato un notevole 1:39.268 battendo il grande rivale Marc Marquez per appena sette millesimi. Valentino Rossi sesto ad appena 2 decimi dando delle importanti risposta in sella a una Yamaha che si sta ben comportando. Le Ducati ...

LIVE MotoGP - GP Spagna 2018 in DIRETTA : prove libere a Jerez. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. I piloti avranno a disposizione due turni di 45 minuti ciascuno per trovare il giusto set-up, tirare fuori il meglio dalle proprie moto e ottenere il miglior feeling con il circuito. Marc Marquez sembra partire con i favori del pronostico ma Andrea Dovizioso dovrà difendersi a tutti i costi con un tracciato sulla carta a lui poco ...

MotoGP Risultati gara Austin : è ancora la pista di Márquez! : La gara di Austin ha decretato il suo podio. Con Márquez, vi sono saliti anche Viñales e Iannone, quest’ultimo al primo successo con la Suzuki Un Marc Márquez in gran forma dopo le libere e le qualifiche di Austin e una pista che gli sorride da sempre: lo spagnolo riuscirà a confermare, per il sesto anno consecutivo, il primo posto al termine della gara? Temperatura più alta rispetto ai giorni precedenti e, in agguato, il rischio che ...

MotoGP - Gp Austin : tempi e risultati del Warm up : ... Sky ha previsto la diretta streaming aperta a tutti dell'intera gara di Motogp, al via in tv alle 21 su Sky Sport Motogp HD , canale 208, , Sky Sport 3 , 203, e Sky Sport Mix , 106, . I duelli tra i ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : warm up - risultati e classifica. Marc Marquez dominatore - Dovizioso risponde - Valentino Rossi undicesimo : Marc Marquez sembra davvero imbattibile sul tracciato di Austin e ha dominato anche il warm up del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo si trova davvero a suo agio sul tracciato texano dove ha vinto le ultime cinque gare e conferma di essere il grande favorito per la corsa che scatterà alle ore 21.00. Il Campione del Mondo si è migliorato continuamente nel corso degli ultimi venti minuti a disposizione dei piloti ...

MotoGP Risultati Qualifiche Austin : per Márquez è sempre pole : Ad Austin, Marc Márquez ha conquistato la sesta pole consecutiva sulla stessa pista, un record assoluto nella MotoGP. In prima fila, con lui, partiranno anche Maverick Viñales e Andrea Iannone Ad Austin, Marc Márquez non smentisce pronostici e storia. Dopo la prima sessione di libere di ieri e la doppia di oggi, con le Qualifiche lo spagnolo ha acciuffato la sua sesta pole consecutiva nella terra dei cowboy, confermando un record nella ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : risultati e classifica FP3. Marc Marquez davanti - bene Valentino Rossi sul passo : L’asfalto con poco grip e la pioggia caduta nei 10 minuti conclusivi hanno reso la terza sessione di prove libere della MotoGP del GP delle Americhe interlocutoria. Ad Austin, neanche a dirlo, il più veloce è stato lo spagnolo Marc Marquez (Honda) con il crono di 2’04″608: il campione del mondo in carica si è confermato di un altro livello rispetto agli avversari nell’interpretare condizioni complesse di pista e meteo. A ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Andrea Iannone davanti a tutti - Valentino Rossi risponde a Marc Marquez : Il Campione del Mondo si conferma comunque il grande favorito in vista delle qualifiche di domani e soprattutto della gara di domenica: lo spagnolo della Honda ha girato per larghi tratti con la ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : risultati e classifica prove libere. Il computo complessivo dei tempi : Andrea Iannone è in testa alla classifica dei tempi dopo le prove libere 1 e 2 del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Suzuki ha piazzato il suo 2:04.599 in coda alla FP2, precedendo Marc Marquez di 56 millesimi. Valentino Rossi ottimo quarto a 0.359, appena dietro al compagno di squadra Maverick Vinales. Qualche difficoltà in più per Andrea Dovizioso che è ottavo, subito alle spalle del compagno di squadra ...