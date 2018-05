MotoGP | Pedrosa dopo Jerez | ' Non un semplice incidente di gara | Lorenzo ha responsabilità'

MotoGP Diretta Jerez 2018/ Gara live : scontro Lorenzo-Pedrosa regala a Marquez 25 punti - Dovizioso steso : Diretta MotoGP, streaming video SKY Gara e warm up live GP Spagna 2018 a Jerez, oggi domenica 6 maggio: vincitore, ordine d'arrivo e podio.

MotoGP - GP Spagna 2018 : Marc Marquez vince e ipoteca il Mondiale. Pedrosa fa strike e atterra Lorenzo e Dovizioso. 5° Valentino Rossi : Marc Marquez (Honda) vince il Gran Premio di Spagna della MotoGP e, grazie alle disavventure degli avversari, vola al comando della classifica generale allungando a +24 su Andrea Dovizioso (Ducati) che conclude anzitempo la sua gara per colpa di uno spettacolare incidente a tre con il suo compagno di scuderia Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa (Honda). Chi approfitta di questo incredibile “botto” è il francese Johann Zarco (Yamaha Tech3) ...

MotoGP - GP Jerez 2018 : il warm up in Spagna. 1° Marquez - 2° Iannone - 3° Pedrosa : Il warm up ha aperto la domenica di Jerez con una conferma: le Honda saranno le moto da battere in gara. Il più veloce è stato Marc Marquez con 1:38.687, che si è parzialmente rifatto dopo la mancata ...

MotoGP Spagna - Pedrosa show : «Il mio rivale sono io» : JEREZ - Pedrosa ha corso con un polso fratturato ma questo non gli ha impedito di mettere a segno il secondo tempo dietro il poleman Crutchlow. ' sono contento per la prima fila. sono rimasto sorpreso,...

MotoGP - Pedrosa sorpreso del secondo posto in griglia : 'vi dico perché è un risultato inaspettato' : Peggior risultato in carriera a Jerez per il campione del mondo, che aveva sempre ottenuto la prima fila in tutte le sue partecipazioni alla gara spagnola. Crutchlow invece torna in pole position ...

MotoGP - Spagna : pole di Crutchlow davanti a Pedrosa e Zarco. Decimo Rossi : JEREZ DE LA FRONTERA , Spagna, - Cal Crutchlow ha ottenuto la pole della Motogp sul circuito di Jerez. Il britannico del team Lcr Honda ha preceduto Dani Pedrosa , Repsol Honda, e la Yamaha di Johann ...