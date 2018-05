MotoGP | Pagelle GP Spagna 2018 | Marc Marquez il migliore | male Crutchlow | Lorenzo e le

oasport

: #MotoGP, Pagelle #SpanishGP 2018: #Marquez il migliore, male #Crutchlow, #Lorenzo e le #Yamaha, stupisce #Morbidelli - OA_Sport : #MotoGP, Pagelle #SpanishGP 2018: #Marquez il migliore, male #Crutchlow, #Lorenzo e le #Yamaha, stupisce #Morbidelli - sportface2016 : #SpanishGP | Le pagelle: #Marquez è perfetto, #Dovizioso sfortunato nell'incidente con #Pedrosa e #Lorenzo #JerezGP… - streethawk70 : RT @SkySportMotoGP: ?? Le pagelle dell’#AmericasGP di @BeltramoPaolo ?? Siete d’accordo? ???? #AmeriGas #SkyMotori #MotoGP -

(Di domenica 6 maggio 2018) Questo Mondialenon rischia mai di fare annoiare gli spettatori. Anche a Jerez de la Frontera, infatti, arriva un incidente che passerà alla storia e non solo perchè ha coinvolto tre piloti, a lato dell’ennesima vittoria in scioltezza di. Tanti spunti in questo Gran Premio didella, per cui andiamo a distribuire leai protagonisti. LEDEL GRAN PREMIO DIVOTO 10. Una prova impeccabile partendo quinto, ed una domenica perfetta per il campione del mondo in carica. Vittoria in carrozza, di nuovo al comando della classifica generale e, in un colpo solo passa dal -1 nei confronti di Andrea Dovizioso, ad un eccellente +24. In domeniche simili il catalano non ha rivali e, dopo quanto visto oggi, rischia di non averne anche in ottica Mondiale. JOHANN ZARCO VOTO 7. Giunge ancora sul podio, in seconda posizione, dopo una ...