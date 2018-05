MotoGp - Marquez sul velluto a Jerez | Marc svela però un piccolo segreto | ' non ero io il

MotoGp Spagna - Marquez : «A Jerez ho sempre fatto fatica - sono contento» : Jerez DE LA FRONTERA - Marc Marquez ha conquistato in Spagna il secondo successo consecutivo ed è passato in testa alla classifica con 12 punti di vantaggio sui Zarco: ' sono contento - spiega Marquez ...

MotoGp - Pagelle GP Spagna 2018 : Marc Marquez il migliore - male Crutchlow - Lorenzo e le Yamaha - stupisce Morbidelli : Questo Mondiale 2018 non rischia mai di fare annoiare gli spettatori. Anche a Jerez de la Frontera, infatti, arriva un incidente che passerà alla storia e non solo perchè ha coinvolto tre piloti, a lato dell’ennesima vittoria in scioltezza di Marc Marquez. Tanti spunti in questo Gran Premio di Spagna della MotoGP, per cui andiamo a distribuire le Pagelle ai protagonisti. LE Pagelle DEL GRAN PREMIO DI Spagna Marc Marquez VOTO 10. Una prova ...

MotoGp Risultati Gara Jerez : Dovizioso Cade e Márquez vince : A Jerez torna in testa alla classifica Marc Marquez . Dovizioso Cade (e con lui anche Lorenzo e Pedrosa) e le Yamaha non fanno parlare di sé A Jerez, quarta tappa del Motomondiale, partenza d’attacco per Jorge Lorenzo che scippa la testa della corsa all’uomo pole Cal Crutchlow. A tutto gas anche Dani Pedrosa, che si mette subito dietro gli scarichi del pilota della Ducati che, tempo poche curve, e scende alla quarta posizione, ...

Classifica Mondiale MotoGp 2018 : Marc Marquez in testa - Andrea Dovizioso insegue a 24 punti! Valentino Rossi attardato : Marc Marquez è balzato in testa al Mondiale MotoGP 2018. Il Campione del Mondo, grazie alla vittoria del GP di Spagna, ha ripreso la vetta della Classifica generale con un vantaggio importante nei confronti degli avversari: 12 punti di margine su Johann Zarco, 20 lunghezze su Maverick Vinales, 23 su Andrea Iannone e 24 su Andrea Dovizioso mentre Valentino Rossi è addirittura a 30. Classifica Mondiale MotoGP ...

