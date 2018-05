MotoGP | Marc Marquez ha già vinto il Mondiale? Superiorità netta e avversari già lontani

MotoGP - Marquez sul velluto a Jerez - Marc svela però un piccolo segreto : 'non ero io il più veloce oggi' : Marc Marquez commenta la sua vittoria sul circuito di Jerez, il sei volte campione del mondo entusiasta per il risultato ottenuto sulla pista spagnola AFP/LaPresse Il quarto appuntamento con il campionato MotoGp è segnato dal predominio sul circuito di Jerez de la Frontera di Marc ...

MotoGP - Pagelle GP Spagna 2018 : Marc Marquez il migliore - male Crutchlow - Lorenzo e le Yamaha - stupisce Morbidelli : Questo Mondiale 2018 non rischia mai di fare annoiare gli spettatori. Anche a Jerez de la Frontera, infatti, arriva un incidente che passerà alla storia e non solo perchè ha coinvolto tre piloti, a lato dell’ennesima vittoria in scioltezza di Marc Marquez. Tanti spunti in questo Gran Premio di Spagna della MotoGP, per cui andiamo a distribuire le Pagelle ai protagonisti. LE Pagelle DEL GRAN PREMIO DI Spagna Marc Marquez VOTO 10. Una prova ...

Classifica Mondiale MotoGP 2018 : Marc Marquez in testa - Andrea Dovizioso insegue a 24 punti! Valentino Rossi attardato : Marc Marquez è balzato in testa al Mondiale MotoGP 2018. Il Campione del Mondo, grazie alla vittoria del GP di Spagna, ha ripreso la vetta della Classifica generale con un vantaggio importante nei confronti degli avversari: 12 punti di margine su Johann Zarco, 20 lunghezze su Maverick Vinales, 23 su Andrea Iannone e 24 su Andrea Dovizioso mentre Valentino Rossi è addirittura a 30. Classifica Mondiale MotoGP ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Marc Marquez vince e ipoteca il Mondiale. Pedrosa fa strike e atterra Lorenzo e Dovizioso. 5° Valentino Rossi : Marc Marquez (Honda) vince il Gran Premio di Spagna della MotoGP e, grazie alle disavventure degli avversari, vola al comando della classifica generale allungando a +24 su Andrea Dovizioso (Ducati) che conclude anzitempo la sua gara per colpa di uno spettacolare incidente a tre con il suo compagno di scuderia Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa (Honda). Chi approfitta di questo incredibile “botto” è il francese Johann Zarco (Yamaha Tech3) ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : risultato e classifica warm-up. Marc Marquez detta legge a Jerez. Andrea Dovizioso sesto - Valentino Rossi indietro : È stato Marc Marquez il più veloce nel warm-up del GP di Spagna di MotoGP. Il pilota spagnolo ha confermato il suo status di favorito in vista della gara di oggi (partenza alle 14, diretta testuale su OA Sport), chiudendo i venti minuti del mattino di Jerez con un tempo di 1’38″687. Il catalano ha tenuto un ritmo notevole, costante sull’1’38 alto, provando le gomme medie sia all’anteriore che al posteriore. Una ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Marc Marquez inarrestabile nelle FP3. 7° Valentino Rossi - Andrea Dovizioso costretto alla Q1! : Marc Marquez continua a dominare, Suzuki in crescita esponenziale, arranca la Yamaha, in crisi Andrea Dovizioso. Questo, in estrema sintesi, l’esito delle prove libere 3 della MotoGP nel GP di Spagna a Jerez. A fare la differenza, ancora una volta, è una Honda che in questo momento appare una spanna sopra la concorrenza. Marquez, completamente a suo agio con la moto giapponese, fa il bello ed il cattivo tempo, risultando imprendibile sia ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : a Jerez tutti a caccia della pole position - Marc Marquez è l’uomo da battere : Dopo un venerdì contraddistinto da due turni di prove libere profondamente diversi l’uno dall’altro, è tempo di qualifiche del Gran Premio di Spagna della MotoGP. A Jerez de la Frontera (con il via della Q1 fissato per le ore 14.10) si inizia a fare sul serio con i piloti a caccia della pole position sul filo dei millesimi. Nonostante non abbia fatto segnare i migliori tempi in nessuna delle due sessioni, il grande favorito è il ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Marc Marquez all’attacco - Ducati in difesa. Yamaha e Valentino Rossi per la svolta : Prima gara europea per il Motomondiale, che, come sempre, comincia il suo viaggio nel Vecchio Continente da Jerez. Il GP di Spagna comincia con Andrea Dovizioso in vetta alla classifica ma con Marc Marquez alle calcagna, dopo un inizio di stagione da protagonista assoluto (nel bene e nel male). La Yamaha, invece, continua a mostrare un doppio volto: se Maverick Viñales ha ritrovato confidenza, non si può dire lo stesso per Valentino ...

MotoGP 2018 - verso il GP di Spagna. Marc Marquez infinito : dieci anni da record : Rivedendo le immagini del 2008 fa impressione la crescita, anche nel fisico, di quel minuto ragazzino di 15 anni. Dal Gran Premio di Spagna in poi la scalata del 93 fu costante: alla terza gara ...

MotoGP - Marc Marquez : “Dovizioso il rivale per il Mondiale. In Europa vedremo il vero livello dei piloti. La Honda va bene” : Marc Marquez ha letteralmente dominato sul tracciato di Austin e si presenta con tutti i favori del pronostico al GP di Spagna 2018 che si correrà nel weekend. La quarta tappa del Mondiale MotoGP andrà in scena sul tracciato di Jerez de la Frontera e l’iberico vuole tornare al successo anche per balzare in testa alla classifica scalzando Andrea Dovizioso. Il pilota della Honda vuole proseguire la sua striscia di successi e alla vigilia ...