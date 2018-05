MotoGP Jerez Marquez re con scivolata; Iannone 2° nel warm up

MotoGP - GP Jerez 2018 : il warm up in Spagna. 1° Marquez - 2° Iannone - 3° Pedrosa : Il warm up ha aperto la domenica di Jerez con una conferma: le Honda saranno le moto da battere in gara. Il più veloce è stato Marc Marquez con 1:38.687, che si è parzialmente rifatto dopo la mancata ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : risultato e classifica warm-up. Marc Marquez detta legge a Jerez. Andrea Dovizioso sesto - Valentino Rossi indietro : È stato Marc Marquez il più veloce nel warm-up del GP di Spagna di MotoGP. Il pilota spagnolo ha confermato il suo status di favorito in vista della gara di oggi (partenza alle 14, diretta testuale su OA Sport), chiudendo i venti minuti del mattino di Jerez con un tempo di 1’38″687. Il catalano ha tenuto un ritmo notevole, costante sull’1’38 alto, provando le gomme medie sia all’anteriore che al posteriore. Una ...

Classifica MotoGP/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp di Spagna 2018 (Jerez) : Classifica Motogp: il Mondiale Piloti alla vigilia del Gp di Spagna 2018, atteso oggi sulla pista di Jerez. Andrea Dovizioso è leader ma Marquez è vicinissimo.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 08:00:00 GMT)

MotoGP - GP Spagna 2018 : Andrea Dovizioso può puntare al podio a Jerez? Le Honda sembrano imprendibili : “Sono molto felice, perché quando fai il turno 2 di ieri e stamattina fai così fatica, tutto si complica. Ma siamo riusciti a venirne fuori e sono molto contento che siamo riusciti a migliorare la situazione. Io cerco sempre di non cambiare la carena nel corso del weekend, ma in certe situazioni è necessario, come è successo ad Austin ed è successo anche qui. Non me l’aspettavo, ma abbiamo analizzato tutto e sembrava chiaro che la ...

MotoGP - Spagna : Crutchlow in pole a Jerez. Quinto Marquez - decimo Rossi : Sorprendente quarto posto per Jorge Lorenzo in sella alla sua Ducati mentre l'altro spagnolo, il campione del mondo Marc Marquez ha chiuso in quinta posizione davanti alle due Suzuki di Alex Rins e ...