MotoGp | Iannone si gode il podio | ' io e la Suzuki non ci siamo mai amati? Falso

MotoGp - Spagna : vince Marquez - Iannone terzo e Rossi quinto. Lorenzo sbaglia e fa fuori Dovizioso : Ma con uno come lui, non sai mai cosa aspettarti: il campione del mondo in carica intorno a metà gara ha preso un'imbarcata che chissà come avrà fatto a restare in piedi, ma intanto il suo vantaggio ...

MotoGp - in Spagna vince Marquez con Iannone terzo. Cadono Lorenzo - Dovizioso e Pedrosa : Marc Marquez , Honda, ha vinto il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Motomondiale, classe MotoGp. Sul podio di Jerez anche il francese Johann Zarco , Yamaha Tech3, , terzo Andrea Iannone ...

MotoGp DIRETTA JEREZ 2018/ Gara live : ha vinto Marquez - disastro Ducati! Zarco e Iannone sul podio : DIRETTA MOTOGP, streaming video SKY Gara e warm up live GP Spagna 2018 a JEREZ, oggi domenica 6 maggio: vincitore, ordine d'arrivo e podio.

MotoGp - Spagna : vince Marquez - Iannone terzo e Rossi quinto. Lorenzo sbaglia e fa fuori Dovizioso : Ma con uno come lui, non sai mai cosa aspettarti: il campione del mondo in carica intorno a metà gara ha preso un'imbarcata che chissà come avrà fatto a restare in piedi, ma intanto il suo vantaggio ...

MotoGp - GP Jerez : in Spagna vince Marquez - 2° Zarco - 3° Iannone - 5° Rossi : 6 May 14:20 GIRO 11 Marquez , 1°, guadagna un margine minimo su Lorenzo , 2°, : il campione del mondo ha un vantaggio di +0.207 su Jorge. Dovizioso ancora terzo a +0.327 su Marquez. Rossi resta ...

MotoGp - Spagna : Marquez vince a Jerez davanti a Zarco e Iannone : Marc Marquez ha vinto in completa scioltezza il gran premio di casa, in Spagna a Jerez de la Frontera, al termine di una gara davvero incredibile in cui è successo di tutto. A otto giri dalla conclusione, infatti, Dovizioso, terzo, ha tentato il sorpasso su Lorenzo, entrambi sono andati lunghi con lo spagnolo che nel tentativo di rientrare all'interno ha però buttato giù dalla moto Dani Pedrosa che stava sorpassando entrambi: nella carambola ...

MotoGp Jerez Marquez re con scivolata; Iannone 2° nel warm up : Una scivolata a bassa velocità alla curva 6, in cui resta aggrappato alla moto non impedisce a Marquez di centrare il migliore tempo nel warm up del GP di Spagna, a Jerez: con il tempo di 1'38"687 lo ...

MotoGp - GP Jerez 2018 : il warm up in Spagna. 1° Marquez - 2° Iannone - 3° Pedrosa : Il warm up ha aperto la domenica di Jerez con una conferma: le Honda saranno le moto da battere in gara. Il più veloce è stato Marc Marquez con 1:38.687, che si è parzialmente rifatto dopo la mancata ...

MotoGp Spagna - Libere 4 : Iannone vola - Rossi 14° : JEREZ - Doppietta delle Suzuki nelle Libere 4. Iannone va a cannone e brucia tutti i concorrenti, dimostrando il momento di forma. Dietro di lui il compagno di squadra Suzuki Rins. Poi Marquez, a ...

GP Spagna MotoGp - vola Crutchlow. Iannone 4° - Dovi 6° e Rossi 9° : Si comincia nel segno della Honda e di Cal Crutchlow. Il britannico del team LCR in 1'38"614 ha preceduto di 28 millesimi la Honda ufficiale di Daniel Pedrosa nella prima giornata di prove libere del ...

MotoGp - Jorge Lorenzo lascia la Ducati : la Suzuki vuole lo spagnolo e molla Andrea Iannone : Si entra nel vivo del mercato piloti e il nome al centro delle trattative è quello di Jorge Lorenzo . Lo spagnolo, che per adesso corre in sella alla Ducati , non sta rendendo bene e la casa di Borgo ...

MotoGp - GP Spagna 2018 : la rinascita di Andrea Iannone. Serve continuità per convincere la Suzuki : Nel Luna Park di Austin (Stati Uniti), Andrea Iannone è tornato ad assaporare un podio che mancava da diverso tempo alla propria “tavola“. Il centauro di Vasto, terzo nel round iridato di MotoGP in Texas, è parso finalmente consistente sulla sua Suzuki e, reduce da una stagione molto difficile, questo risultato è da annotare. Certo, non basta per cancellare tutte le difficoltà incontrate da “The Maniac” in ...

MotoGp Suzuki - Iannone : «Non immaginavo tanto affetto» : ROMA - Un paio di giorni fa sulla pista di San Martino del Lago vicino a Cremona è andato in scena il Suzuki Day, un evento per tutti gli appassionati della casa di Hamamatsu. Oltre alla gente comune ...

MotoGp - GP Austin. 'Essere Iannone' - di Guido Meda : Il mondo perdona poco, meno ancora a uno sportivo che passa per viveur. È legittimo esserlo ed è anche glamour, ma serve sostenere il tutto con i risultati. Difatti con il risultato sono arrivate ...