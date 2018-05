Moto2 Jerez | vince Baldassarri; Bagnaia è ottimo terzo

Jerez - la Moto2 parla ancora italiano : vince Baldassarri - terzo Bagnaia : Jerez - Lorenzo Baldassarri vince il gp andaluso di Moto2 ed è un altro trionfo italiano nella categoria, il quarto successo tricolore consecutivo dopo quelli di Bagnaia in Qatar e Texas , poi Pasini ...

Moto2 - GP Jerez : pole per Baldassarri - secondo Marquez - terzo Bagnaia : Non era mai partito in vita sua dalla casella numero uno, quella con nessun altro tra la propria moto ed il semaforo, quella che ha davanti a sé solo un centinaio di chilometri di asfalto che, se non ...

Moto2 e Moto3 : la diretta delle qualifiche dal GP di Jerez : Sono Bagnaia e Martin gli uomini da battere rispettivamente in Moto2 e Moto3. Il pilota dello Sky Racing Team VR46, secondo nel 2017 alle spalle di Alex Marquez, comanda dopo tre gare con 10 punti di ...

Moto2 - GP Spagna 2018 : prove libere 2. Alex Marquez davanti a tutti a Jerez. Lorenzo Baldassarri secondo - Francesco Bagnaia quinto : Francesco Bagnaia ha chiamato, Alex Marquez ha risposto. Il pilota catalano è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere di Moto2 del GP di Spagna. Il pilota del team Marc VDS ha fatto segnare un tempo di 1’42″537, migliorando di tre decimi il crono con cui il torinese aveva chiuso davanti a tutti la mattina. Erano loro i favoriti della vigilia e la prima giornata a Jerez lo ha dimostrato. Bagnaia ha avuto qualche ...

Moto2 - GP Spagna 2018 : prove libere 1. Francesco Bagnaia batte il primo colpo a Jerez. Terzo Romano Fenati : Il weekend del GP di Spagna comincia alla grande per Francesco Bagnaia, che a Jerez ha ripreso il discorso da dove lo aveva lasciato. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere, unico a scendere sotto l’1’43”, in 1’42″836. Il torinese ha mostrato un passo già convincente, avvicinando più volte il suo miglior crono, senza però migliorarlo solo per questione di ...

Moto2 - Moto 3 : Sky Racing Team Vr46 chiude la pre-season a Jerez : Ventesimo Dennis Foggia , 1:47.424, che esordirà a tutti gli effetti nel Campionato del Mondo la settimana prossima in Qatar. Tutto sulle Moto Moto2, primi giri per la Kalex-Triumph Tags: Moto2 , ...

Moto2 - Moto 3 : ultimi test a Jerez per lo Sky Racing Team Vr46 : ROMA - 'I l meteo non ci ha permesso di sfruttare al massimo la tre giorni di test, ma siamo comunque riusciti a fare gran parte del lavoro in programma. In Moto2, abbiamo trovato la giusta strada e ...

Test Jerez - day-3 : in Moto2 brillano le Ktm - 4° Bagnaia : Pioggia protagonista dell'ultima giornata di Test a Jerez, che ufficialmente termina con un'ora di anticipo. Molti team di Moto2 e Moto3 hanno deciso di non scendere in pista già da questa mattina, ...

Test Jerez 2018 : Sam Lowes il più veloce in Moto2 - Jorge Martin in Moto3 - ma gli italiani sono vicini : sono il britannico Sam Lowes (Swiss Innovative KTM) e lo spagnolo Jorge Martin (Del Conce Gresini Honda) i piloti più veloci nella seconda giornata di Test riservati a Moto2 e Moto3 sul tracciato di Jerez de la Frontera, in Spagna. Nelle tre sessioni odierne le condizioni meteo sono state più costanti rispetto a ieri e hanno permesso alle due categorie di provare senza intoppi fino alle ore 18.00. Andiamo a conoscere nel dettaglio le migliori ...

I test di Moto2 e Moto3 2018 da Jerez : giornata uno : Ora sarà fondamentale riuscire a sfruttare al massimo il tempo che resta, soprattutto per il team Sic 58 ...

Test Jerez 2018 : è Francesco Bagnaia il più veloce in Moto2. Aron Canet davanti a tutti in Moto3 : Ultimi Test per Moto2 e Moto3. A Jerez, in Andalusia, è iniziata l’ultima tre giorni che precede l’appuntamento che aprirà la stagione, in Qatar, tra dieci giorni. Non è stata una giornata molto redditizia per i team, fortemente condizionata dalla pioggia che ha costretto i piloti a girare a singhiozzo. La classe intermedia infatti non ha praticamente disputato la terza sessione, quella pomeridiana, mentre la classe ...