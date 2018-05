Moto Gp Jerez | vince Marquez davanti a Zarco Iannone sul podio | Rossi 5° Incidente a

MotoGP DIRETTA JEREZ 2018/ Gara live : ha vinto Marquez - disastro Ducati! Zarco e Iannone sul podio : DIRETTA MOTOGP, streaming video SKY Gara e warm up live GP Spagna 2018 a JEREZ, oggi domenica 6 maggio: vincitore, ordine d'arrivo e podio.

Moto2 Jerez - vince Baldassarri; Bagnaia è ottimo terzo : Grande, grandissimo Lorenzo Baldassarri. Scatta dalla pole, passa davanti alla prima curva e, giro dopo giro, a un ritmo insostenibile per tutti, va a prendersi una splendida vittoria, la seconda in ...

Motogp - Spagna : Marquez vince a Jerez davanti a Zarco e Iannone : Marc Marquez ha vinto in completa scioltezza il gran premio di casa, in Spagna a Jerez de la Frontera, al termine di una gara davvero incredibile in cui è successo di tutto. A otto giri dalla conclusione, infatti, Dovizioso, terzo, ha tentato il sorpasso su Lorenzo, entrambi sono andati lunghi con lo spagnolo che nel tentativo di rientrare all'interno ha però buttato giù dalla moto Dani Pedrosa che stava sorpassando entrambi: nella carambola ...

MotoGp Spagna - trionfa Marquez a Jerez : "harakiri" Ducati : Marc Marquez trionfa nel Gp di Spagna e va in fuga per il titolo. Lo spagnolo della Honda ufficiale, scattato dalle quinta posizione in griglia, bissa il successo ottenuto in America approfittando alla grande dell'harakiri...

VIDEO incidente MotoGP - Pedrosa stende Lorenzo e Dovizioso. Tutti giù per terra a Jerez : Pazzesco incidente durante il GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa sono in lotta per il secondo posto alle spalle di Marc Marquez, già involato verso la vittoria. Il forlivese cerca il sorpasso sul compagno sul compagno di scuderia in Ducati ma va leggermente largo. Lo spagnolo della Honda vede un buco e si fionda, Lorenzo però va a chiudere, tocca Pedrosa e da dietro Dovizioso non ...

Jerez - la Moto2 parla ancora italiano : vince Baldassarri - terzo Bagnaia : Jerez - Lorenzo Baldassarri vince il gp andaluso di Moto2 ed è un altro trionfo italiano nella categoria, il quarto successo tricolore consecutivo dopo quelli di Bagnaia in Qatar e Texas , poi Pasini ...

Motogp - GP Jerez : 2018 la diretta live della gara in Spagna : Campione del Mondo della classe 125 nel 2004 con la Honda , Kopron Team Scot, . In 125: 49 GP, 5 vittorie, 9 pole, 3 giri veloci e 15 podi. Secondo in 250 nel Mondiale sia nel 2006 che nel 2007. Il ...

