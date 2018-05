Moto 2 e Moto 3 | la diretta del GP Jerez

MotoGP orario - quando comincia il GP di Spagna? Come vederlo in tv su Sky e TV8. C'è la diretta streaming : Tutta la giornata, warm-up inclusi, sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport MotoGP HD e in streaming su Sky Go . In chiaro, invece, TV8 trasmetterà le tre gare in differita a partire ...

MotoGP orario - quando comincia il GP di Spagna? Come vederlo in tv su Sky e TV8. C’è la diretta streaming : È tempo del GP di Spagna a Jerez. In MotoGP Cal Crutchlow ha sorpreso tutti, prendendosi la pole position con tanto di record della pista. Honda sugli scudi: Dani Pedrosa è secondo, mentre Marc Marquez è soltanto quinto, ma comunque favorito per la vittoria finale. Ci proverà la Ducati, con un convincente Jorge Lorenzo, quarto; Andrea Dovizioso, invece, si è classificato ottavo, dopo essere stato costretto a passare per la Q1. Ancora più ...

MotoGP - GP Jerez 2018 : il warm up in Spagna. 1° Marquez - 2° Iannone - 3° Pedrosa : Il warm up ha aperto la domenica di Jerez con una conferma: le Honda saranno le moto da battere in gara. Il più veloce è stato Marc Marquez con 1:38.687, che si è parzialmente rifatto dopo la mancata ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : risultato e classifica warm-up. Marc Marquez detta legge a Jerez. Andrea Dovizioso sesto - Valentino Rossi indietro : È stato Marc Marquez il più veloce nel warm-up del GP di Spagna di MotoGP. Il pilota spagnolo ha confermato il suo status di favorito in vista della gara di oggi (partenza alle 14, diretta testuale su OA Sport), chiudendo i venti minuti del mattino di Jerez con un tempo di 1’38″687. Il catalano ha tenuto un ritmo notevole, costante sull’1’38 alto, provando le gomme medie sia all’anteriore che al posteriore. Una ...

