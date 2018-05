Mosca | leader opposizione Navalny arrestato a protesta anti-Putin e poi rilasciato

Mosca - leader opposizione Navalny arrestato a protesta anti-Putin : Alexei Navalny , leader dell' opposizione a Vladimir Putin, è stato arrestato dalla polizia a Mosca , durante la manifestazione "Per noi non è lo zar" contro il presidente russo, organizzata dallo stesso ...

