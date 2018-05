Morto l' attore Paolo Ferrari | aveva 89 anni

Tony Cucchiara è Morto/ Video - addio al cantautore e attore : protagonista del Cantagiro - autore di In famiglia : E' morto a ottanta anni Tony Cucchiara, eclettico artista siciliano che ha fatto della musica, dello spettacolo televisivo e del musical italiani dei successi intramontabili.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 10:51:00 GMT)

Teramo : Morto pensionato schiacciato da trattore : E’ deceduto il pensionato di Giulianova (Teramo), rimasto schiacciato sotto il trattore su cui stava lavorando ieri mattina, nelle campagne di Santa Maria a Vico, a Sant’Omero (Teramo). Il 77enne ha subito un trauma al bacino e una conseguente grave emorragia interna. L’uomo è morto alle prime ore di oggi nel reparto di rianimazione del Mazzini di Teramo. L'articolo Teramo: morto pensionato schiacciato da trattore sembra essere ...

Bimbo Morto schiacciato dal trattore - si valuta l'omicidio stradale : Kiosko e Chiesetta, controlli delle forze dell'ordine e Ausl 3 schiacciato da un albero nel bosco, ferito un uomo 4 Si schianta in auto contro un albero, guidava ubriaco e drogato Il trattore ...

Pontenure. Bimbo di 5 anni Morto schiacciato da un trattore : Tragico incidente nel Piacentino. Un Bimbo di 5 anni è morto a Pontenure schiacciato da un trattore che si è ribaltato.

BE : 29enne Morto in incidente di trattore : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Morto l’attore Verne Troyer - il “Mini Me” di Austin Powers : Morto l’attore Verne Troyer, il “Mini Me” di Austin Powers Da qualche giorno era ricoverato in gravi condizioni a Los Angeles. Aveva 49 anni Continua a leggere

“È Morto”. Choc per milioni di fan. Commozione e lacrime per la scomparsa del famoso attore. Si è spento ad appena 49 anni. Il suo nome legato per sempre ad alcune della pagini più divertenti della storia del cinema : Sono migliaia in queste ore i messaggi di cordoglio che stanno arrivando sui social. Nessuno lo dimentica e nessuno lo farà. Il suo nome è stato legato ad alcune della pagini più divertenti della cinematografia moderna complice un fisico che non lo aiutava. Un sorriso dietro al quale si nascondeva un dolore e un disagio di cui pochi, evidentemente, si erano accorti. Verne Troyer, l’attore diventato famoso grazie al ruolo di Mini me nella ...