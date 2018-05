Morto il regista Carlos Carvalho | ucciso sul set da una giraffa

Morto Michael Anderson - regista di Il giro del mondo in 80 giorni : Aveva 98 anni il regista britannico Michael Anderson, conosciuto agli spettatori per Il giro del mondo in 80 giorni, il film tratto dall'omonimo libro di Giulio Vere che nel 1956 ottenne cinque Premi ...

Vittorio Taviani Morto - addio al regista premiato a Cannes e Berlino. Con il fratello Paolo nella storia del cinema : Questa mattina è morto a Roma Vittorio Taviani, regista che insieme al fratello Paolo, ha diretto film che sono entrati nella storia del cinema italiano, come Padre Padrone (Palma d’oro a Cannes nel ’77), La Notte di San Lorenzo, Caos e Cesare deve morire (Orso d’oro a Berlino). Il regista aveva 88 anni ed era malato da tempo. L’ultimo lavoro, presentato alla Festa di Roma e al Festival di Toronto, è stato Una questione privata, ...

Vittorio Taviani è Morto - insieme al fratello regista di capolavori come Padre Padrone : E' morto a Roma, malato da tempo, il grande regista Vittorio Taviani, 88 anni, che con il fratello Paolo ha firmato capolavori della storia del cinema italiano da Padre Padrone (Palma d'oro a Cannes nel '77) a La Notte di San Lorenzo a Caos fino a Cesare deve morire (Orso d'oro a Berlino).Lo annuncia all'ANSA una delle figlie, Giovanna. Per volontà della famiglia non ci saranno camera ardente ne funerali ma il corpo del regista ...