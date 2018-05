DIRETTA / Monopoli Lecce (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - si comincia! : DIRETTA Monopoli Lecce: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Festa promozione per i salentini, i padroni di casa vogliono il quarto posto(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 14:02:00 GMT)

Monopoli LECCE/ Streaming video e diretta tv : i testa a testa. Quote - probabili formazioni e orario : diretta MONOPOLI LECCE: info Streaming video e tv, probabili formazioni, Quote, orario e risultato live. Festa promozione per i salentini, i padroni di casa vogliono il quarto posto(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:49:00 GMT)

Carica Lecce - grande sorpresa a Monopoli : Il Lecce è pronto a salutare la Serie C. Anche se poi ci saranno le due gare di Supercoppa di Serie C da giocare contro Padova e Livorno, oggi i salentini disputeranno l'ultima gara della regular season. Al Lecce mancheranno calciatori importanti come Cosenza (squalificato) e Lepore (infortunato). Stagione finita anche per Pacilli. Ma queste assenze pesano di meno rispetto al passato poichè il Lecce è ormai con l'attenzione rivolta al prossimo ...

Monopoli - Lopez : 'Pensiamo alla B. Al Lecce stesso trattamento riservato al Catania...' - : Un quarto posto che porta anche la firma del tecnico Beppe Scienza arrivato al posto dell'esonerato Tangorra. Il presidente barese Onofrio Lopez getta la maschera e alla Gazzetta dello Sport dà una ...