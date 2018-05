Monica Maggioni | presidente Rai “Rimborsi spesa? Si tratta di pochi soldi” e sul

Monica Maggioni indagata per abuso d'ufficio : 'I fatti parleranno per me' : 'La Procura fa il suo lavoro, mi auguro in tempi brevissimi. Saranno i fatti a parlare per me'. Così Monica Maggioni, presidente della Rai, commenta l'iscrizione nel registro degli indagati per abuso ...

Monica Maggioni - presidente Rai - indagata. L'azienda "Già tutto chiarito - iscrizione fatto tecnico" : Il presidente della Rai Monica Maggioni è indagata dalla procura di Roma in relazioni a fatti relativi a quando era direttore di Rai News. I reati ipotizzati sono abuso d'ufficio e peculato.L'indagine riguarderebbe sia viaggi effettuati da Maggioni anche per presentare il suo libro sia affidamenti diretti e senza gara d'appalto di servizi per le piattaforme dei nuovi media da parte di Rai News.L'indagine dei magistrati romani è ...

