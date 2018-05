Mondiali Russia 2018 | la grandezza della ‘Samara Arena’ FOTO

Poroshenko definisce i Mondiali di Russia 2018 uno strumento di propaganda - : La Coppa del Mondo di calcio si terrà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio, le partite si giocheranno in 11 città. La squadra nazionale dell'Ucraina non si è qualificata per la Coppa del mondo: nell'...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : gli Stati Uniti battono il Canada! Tutto facile per Russia e Svezia : I Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca sono cominciati subito con lo scontro tra Stati Uniti e Canada. Uno degli incontri più attesi, già in scena nella prima giornata. A vincere è stato team USA, che ha prevalso agli shoot-out per 5-4. Una vittoria arrivata nonostante lo svantaggio iniziale di due reti (Dubois e O’Reilly), recuperato e ribaltato grazie ai gol di Lee, Larkin e Gaudreau. Gli Stati Uniti sono poi arrivati sul 4-3 nel ...

Russia 2018 - storie Mondiali : il comunista che costruì il trionfo più grande : La clamorosa decisione di Havelange Pertanto il mondo del calcio brasiliano è letteralmente sbigottito quando, nel 1969, il presidente della federcalcio Joao Havelange chiama Saldanha nel ruolo di CT ...

Russia 2018 - storie Mondiali : il comunista che costruì il trionfo più grande : 2 Quaranta giorni ai mondiali di Russia, il conto alla rovescia per l'evento sportivo dell'anno [VIDEO] è gia' iniziato. In Italia lo si vive in maniera malinconica, fa male non essere al via della fase finale di una Coppa del mondo di calcio dopo 60 anni. Di contro ci sara' la possibilita', dopo svariate edizioni, di re in chiaro tutte le gare della kermesse iridata grazie a Mediaset che si è aggiudicata l'esclusiva in territorio ...

Mondiali - Infantino : “Russia pronta al 99%” : La Russia è “assolutamente pronta” a ospitare i Mondiali di calcio che si giocheranno dal 14 giugno al 15 luglio in 12 stadi: lo ha detto il presidente della Fifa Gianni Infantino incontrando il leader del Cremlino Vladimir Putin a Sochi, una delle 11 città russe che ospiteranno partite del torneo. “La Russia è assolutamente pronta a ospitare il mondo, a celebrare un’estate di feste qui, in questo bellissimo paese”, ...

Mondiali Russia 2018 - Argentina : Sampaoli a Milano. Icardi sarà nei pre convocati - ma il Mondiale è in forse : L'ultima partita l'ha conclusa in lacrime Mauro Icardi, sconfitto dalla Juventus nel finale e sostituito nel momento decisivo da Luciano Spalletti con l'Inter in vantaggio per 2-1 in 10 uomini contro ...

Mondiali : Infantino - Russia pronta al 99% : ANSA, - MOSCA, 3 MAG - La Russia è "assolutamente pronta" a ospitare i Mondiali di calcio che si giocheranno dal 14 giugno al 15 luglio in 12 stadi: lo ha detto il presidente della Fifa Gianni ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : Svezia e Canada favorite in Danimarca. Russia per la conferma - Stati Uniti per il riscatto : Dal 4 al 20 maggio la Danimarca sarà teatro dei Mondiali 2018 di Hockey su ghiaccio. Dopo la Prima Divisione, chiusasi con la promozione dell’Italia, tocca adesso alla Top Division, quella che assegnerà il titolo iridato. La caccia a Svezia e Canada è aperta: sono state loro a monopolizzare le ultime tre edizioni (dominio ancor più netto se si guarda ai Giochi Olimpici), e saranno di conseguenza loro le due squadre da battere. LE ...

Chi vincerà i Mondiali di Russia? La Spagna in pole position : Il CIES ha stilato una classifica delle favorite tenendo conto delle partite giocate dai calciatori delle nazionali in campionato e della forza dei rispettivi club. L'articolo Chi vincerà i Mondiali di Russia? La Spagna in pole position è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il clamoroso retroscena dopo Inter-Juve : Orsato e Valeri “premiati” con la convocazione ai Mondiali di Russia 2018! : Se il calcio fosse un mondo meritocratico, oggi gli arbitri dello scandalo Inter-Juventus sarebbero puniti in modo severo per aver compromesso la partita decisiva del campionato, gettando ombre sull’intera stagione. Un arbitraggio a senso unico che ha condizionato la gara consentendo alla Juventus di ribaltare il risultato nel finale perché era ancora in 11 uomini mentre i suoi calciatori (sicuramente Pjanic, probabilmente anche Cuadrado e ...

Curling - Mondiali Doppio Misto 2018 : la Svizzera conquista l’oro in finale contro la Russia. L’Italia chiude al 12° posto : Giornata di medaglie nei Mondiali del Doppio Misto di Curling ad Östersund (Svezia). Finali che, purtroppo, non hanno avuto per protagonista l’Italia: Veronica Zappone e Simone Gonin sono usciti di scena negli ottavi di finale per mano della Svizzera di Michele Jaeggi e Sven Michel (6-5). Ebbene, è stata proprio il duo elvetico a laurearsi quest’oggi campione del mondo avendo la meglio sulla Russia 9-6, al termine di un incontro ...

Curling - Mondiali Doppio Misto 2018 : Italia eliminata agli ottavi. Le semifinali saranno Corea del Sud-Russia e Canada-Svizzera : Si ferma agli ottavi di finale il cammino dell’Italia ai Mondiali Doppio Misto di Curling, in corso di svolgimento ad Oestersund (Svezia). La coppia azzurra formata da Veronica Zappone e Simone Gonin è stata sconfitta di misura dalla Svizzera di Michele Jaeggi e Sven Michel con il punteggio di 6-5. Una partita iniziata subito in salita per gli azzurri, che non riescono a sfruttare l’hammer e si fanno rubare la mano dagli elvetici, che realizzano ...

