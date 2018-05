Mondiali Marcia | Italia due volte podio

Mondiali di marcia - 1 argento e 1 bronzo per l'Italia : Il 26enne pugliese Stano riporta un italiano ai piani alti della rassegna 33 anni dopo un'autentica leggenda della marcia italiana, Maurizio Damilano, argento in Coppa del Mondo sull'Isola di Man nel ...

Atletica - Mondiali Marcia Stano è bronzo - squadra maschile d argento : ROMA - Incredibile finale per i Campionati del Mondo di marcia a squadre di Taicang dove l'Italia Team si esalta con il sorprendente bronzo di Massimo Stano , 1h21:33, e l'argento della formazione ...

Atletica - Mondiali a squadre di marcia 2018 : Massimo Stano scatenato - pazzesco bronzo nella 20km. Vince Ikeda : Massimo Stano è stato letteralmente strepitoso a Taicang (Cina) e contro tutti i pronostici della vigilia ha conquistato un’incredibile medaglia di bronzo sui 20km ai Mondiali a squadre di marcia. Il 26enne pugliese, allenato da Patrizio Parcesepe proprio come Antonella Palmisano (bronzo iridato), ha fatto saltare il banco con una prestazione encomiabile e andata ben oltre le aspettative della vigilia. In 57 anni di storia, soltanto due ...

Italia d'argento nella 20 km ai Mondiali di marcia a squadre di Taicang : 16 ANNI DOPO - Curiosità: era dalla Coppa del Mondo, edizione 2002 di Torino, che le azzurre non salivano sul podio della rassegna. In quell'occasione le autrici dell'impresa, dietro la Russia, erano ...

Mondiali Marcia a squadre - Italia 2/a : ANSA, - ROMA, 5 MAG - Italia sul podio ai Mondiali di marcia a squadre di Taicang , Cina, con l'argento conquistato dal team più atteso: quello della 20km femminile. La primatista nazionale assoluta ...

Atletica - Mondiali Marcia a squadre 2018 : Maria Gonzalez domina la 20km - Eleonora Giorgi stupenda quinta. Palmisano in difficoltà : Maria Guadalupe Gonzalez ha confermato il pronostico della vigilia e ha vinto la 20km femminile ai Mondiali a squadre di marcia. A Taicang (Cina) la messicana si è confermata la marciatrice più in forma del momento dopo aver già vinto l’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e ai Mondiali 2017. La 29enne si è imposta con il tempo di 1h26:38: decisiva la micidiale progressione messa in atto negli ultimi cinque chilometri grazie alla quale ha ...

Atletica - Mondiali Marcia a squadre 2018 : Liang Rui firma il record del mondo della 50 km! Tripletta Giappone al maschile : Nella notte sono iniziati a Taicang (Cina) i Mondiali a squadre di marcia. Spazio alle due 50 chilometri in attesa delle gare sui 20 chilometri che si disputeranno tra stamattina e stanotte. La cinese Liang Rui si è imposta con grande autorevolezza nella prova femminile, che faceva il suo debutto in questa competizione, siglando anche il nuovo record del mondo. La 23enne ha fermato il cronometro sul tempo di 4h04:36, migliorando così di 80 ...

Atletica - Mondiali Marcia a squadre 2018 : l’Italia si affida a Palmisano e Giorgi. Gonzalez sfida la Cina - Giappone top tra gli uomini : Nel weekend del 5-6 maggio si disputeranno a Taicang (Cina) i Mondiali a squadre di marcia. L’Italia punta soprattutto sulla gara femminile per poter dire la sua, di seguito le quattro gare in programma (seniores) ai raggi X. 20 CHILOMETRI (FEMMINILE) – La messicana Maria Guadalupe Gonzalez torna a Taicang, dove ha debuttato a livello internazionale quattro anni fa, per difendere il titolo conquistato due stagioni fa. La ...

Azzurri in Cina per i Mondiali di marcia. Sabato le 50 km e la 20 km femminile : Il mondo della marcia torna per la seconda volta in quattro anni a Taicang. Qui nel 2014 si era svolta l'ultima edizione dell'evento con la denominazione di Coppa del Mondo; dal 2016 la IAAF li ha ufficialmente ribattezzati come Campionati Mondiali a squadre di marcia. In Cina la rassegna globale del tacco-punta si è disputata anche nel 1995 a Pechino. In quell'...

Atletica - Mondiali a squadre marcia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Nel weekend del 5-6 maggio si disputeranno i Mondiali a squadre di marcia 2018. A Taicang (Cina) la specialità del tacco e punta vivrà il momento internazionale più importante dell’intera stagione: in questa storica località asiatica, che ha già ospitato la competizione nel recente passato, si preannuncia grande spettacolo e le emozioni non mancheranno. L’Italia proverà a mettersi in luce soprattutto al femminile con Antonella ...

Atletica - Mondiali di marcia : l'Italia Team ha raggiunto Taicang : Mondiali di marcia: gli azzurri al gran completo a Taicang: anche De Luca e Rubino raggiungono i compagni di squadra l'Italia Team della marcia ora è al completo. Nel pomeriggio cinese di oggi anche ...

Atletica - Mondiali di marcia a squadre 2018 : i convocati dell’Italia. Giorgi e Palmisano guidano gli azzurri a Taicang : Nel weekend del 5-6 maggio si disputeranno i Mondiali a squadre di marcia. A ospitare l’evento sarà Taicang, città cinese che accolse la manifestazione anche nel 2014. L’Italia sarà presente all’evento con 19 atleti (12 uomini e 7 donne). Gli azzurri sono partiti in questi giorni in modo da abituarsi al fuso orario e alle condizioni climatiche del posto. La nostra Nazionale si affida soprattutto ad Eleonora Giorgi (quinta ...

Atletica - si avvicinano i Mondiali di marcia a squadre di Taicang : diciannove gli atleti dell'Italia Team : 'Il Giappone aggiunge la marciatrice con il fiore in testa è un altro mondo e sono sicura che Tokyo 2020 sarà una grande Olimpiade' .

Atletica - Mondiali Marcia 2018 : i convocati dell’Italia. Presenti Antonella Palmisano - Eleonora Giorgi - Marco De Luca e Giorgio Rubino : La Direzione Tecnica Federale ha ufficializzato l’elenco dei convocati per i Campionati del Mondo di Marcia a squadre, in programma sabato 5 e domenica 6 maggio a Taicang, in Cina. L’Italia parteciperà con 19 atleti, 12 uomini e 7 donne, compresi i 4 giovani in gara tra gli under 20 (Nicolas Fanelli, Davide Finocchietti, Riccardo Orsoni e Valeria Disabato). Tra i convocati spicca la presenza nella 20 km femminile di Antonella Palmisano, ...