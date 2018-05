Monaco di Baviera | Zverev concede il bis

TV - RAI5 : Trans Europe Express - da Praga a Monaco di Baviera : Art Nouveau e città termali, un’industria automobilistica nascente e lo sviluppo delle ferrovie tra la Praga dell’Art Nouveau e la Monaco dei castelli, della birra e delle locomotive. È l’itinerario che il giornalista Michael Portillo affronta in “Trans Europe Express”, in onda lunedì 7 maggio alle 20.15 su RAI5. Il viaggio parte da Praga, la città che, come Parigi, nel 1913 subiva la forte influenza dell’Art Nouveau, movimento ...

Cecchinato out al 2° turno a Monaco di Baviera : Marco Cecchinato è uscito di scena al secondo turno del 'BMW Open', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 501.345 euro in corso sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera, in Germania. Si è ...

Tennis - Marco Cecchinato inarrestabile! Vince il derby con Fabio Fognini e vola al 2° turno a Monaco di Baviera : Chi fermerà Marco Cecchinato? Non ci è riuscito neppure Fabio Fognini, che ha ceduto il passo al connazionale oggi nel primo turno del torneo ATP 250 di Monaco: sulla terra battuta bavarese il fresco vincitore del torneo di Budapest, in tabellone principale grazie allo special exempt, ha battuto in rimonta il numero 5 del seeding in un’ora e 50 minuti di gioco con il punteggio di 5-7 6-3 6-2. Al secondo turno ad attenderlo c’è il ...

FABLAB2INDUSTRY : ecco i 5 prototipi che concorreranno per partecipare alla Tech-Fest di Monaco di Baviera : Cinque progetti di giovani inventori italiani, sviluppati nel MUSE FabLab, verranno presentati il 22 e 24 maggio agli investitori Europei a Budapest e Bratislava e competeranno per partecipare dal 14 al 17 giugno alla Tech fest di Monaco di Baviera. Un’opportunità d’oro che il progetto europeo FLN – dedicato alla fabbricazione digitale – offre a tutti i creativi digitali. Tra le 16 proposte arrivate, cinque sono i prototipi ...

Xiaomi Mi MIX finisce nel museo del design di Monaco di Baviera : Dopo essere finito nel museo del design in Filandia e al Centro Pompidour, Xiaomi Mi MIX finisce anche al museo del design di Monaco di Baviera, in Germania, a testimonianza della bontà dell'idea di Xiaomi e di Philippe Starck. L'articolo Xiaomi Mi MIX finisce nel museo del design di Monaco di Baviera è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.