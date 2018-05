MISTER IORI | ALMENO NELL' ULTIMA GIORNATA PREMIATA LA FIDUCIA DI RECUPERARE IL

MISTER IORI : "C'E' RAMMARICO PER IL RISULTATO NEGATIVO A FRONTE DI UNA BUONA PRESTAZIONE" - VIDEO CRONACA - : MISTER IORI : "C'E' RAMMARICO PER IL RISULTATO NEGATIVO A FRONTE DI UNA BUONA PRESTAZIONE" , VIDEO CRONACA , sembra essere il primo su Parma Calcio 1913....

Tanti MISTER i sulla morte di Alessandro Fiori a Istanbul : La polizia turca non esclude l'ipotesi di suicidio. Sarà l'autopsia a ricostruire le sue ultime ore in Turchia -

Il MISTERo di Alessandro Fiori - scomparso in Turchia. Trovati documenti e portafoglio vuoto nella spazzatura : Trentatré anni, originario di Soncino (Cremona), Alessandro Fiori è scomparso da due settimane a Istanbul, in Turchia. Amici e parenti non hanno più notizie dell'uomo, che era giunto nella città turca con un aereo partito dall'aeroporto di Linate. Al caso stanno lavorando anche Europol ed Interpol.Proveniente da una famiglia di professionisti, Alessandro era solito a partenze improvvisate, come racconta il padre al ...