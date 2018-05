Minaccia la madre disabile nella Bassa Figlio violento allontanato

Uccide la madre - si barrica in casa e Minaccia di sparare : di Cristina Liguori È uno psicotico grave, in cura da più di 10 anni, Pasquale De Falco, l'uomo di 37 anni che stamattina intorno alle 10:30, a Qualiano, in provincia di Napoli, ha sparato con il ...

Sugo di carne 'mortale' : figlia vegana Minaccia con un coltello la madre Video : Non sempre dire vegano e animalista è sinonimo di pacifista. Di certo non lo è in questa storia. Una madre modenese ha rischiato la vita per aver preparare un piatto tipico della cucina emiliana quale è il #ragù di carne. La figlia #vegana non solo è andata su tutte le furie [Video] ma, armata di un appuntito coltello, ha minacciato la genitrice con parole non proprio ispirate a una rasserenante ideologia della non violenza: Se non la smetti di ...

Roma. Minaccia di ammazzare la madre - arrestato : Roma. Minaccia di ammazzare la madre, arrestato – “Ti ammazzo! Ti voglio vedere morta!”: questo è ciò che hanno sentito gli agenti della Polizia di Stato di Roma quando sono entrati nel palazzo in cui erano stati inviati dalla sala operativa. A chiamare il Nue un inquilino dell”edificio che, aprendo la porta di casa, si è trovato davanti la donna oggetto di quelle minacce. Subito giunti sul posto, i poliziotti dei ...

Picchia la madre e Minaccia il padre per soldi : 33enne in manette : VICO EQUENSE - All'apice di una sfuriata ha graffiato in volto la madre per poi minacciare di morte lei e il padre brandendo una spranga. A bloccare un 33enne del luogo ci hanno pensato i carabinieri ...