Minacce a Salvini e alla Lega | due manichini appesi con svastica

Minacce a Salvini : appeso a testa in giù Macerata - scintille sindaco-Mussolini : Roma 'Appendiamo i fascisti a testa in giù. Di nuovo'. Una minaccia, in lingua inglese Make fascist swing again, corredata dall'immagine di Matteo Salvini a testa in giù insieme al primo ministro ...

Di Maio vs Berlusconi : 'Usa le sue tv contro gli avversari politici - basta Minacce a Salvini' : 'Bisogna metter mano a questo continuo conflitto di interesse' ha dichiarato il leader Cinquestelle. 'Vuole un esproprio proletario da anni '70' la replica. Salvini sempre più impaziente 'Se finisce ...

Governo - Sallusti : “Minacce a Salvini? Gli consigliamo solo di non regalare i voti del centrodestra ai 5 Stelle” : Alessandro Sallusti, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo (La7): ‘Al Giornale non abbiamo nel cassetto foto compromettenti di Salvini o altro, semplicemente sul quotidiano dal 5 marzo gli consigliamo tutti i giorni di non regalare i voti del centrodestra a un Governo con i 5 Stelle” L'articolo Governo, Sallusti: “Minacce a Salvini? Gli consigliamo solo di non regalare i voti del centrodestra ai 5 ...

Di Maio sul conflitto d'interessi : «Da Mediaset Minacce a Salvini».Ma poi chiude definitivamente con la Lega : Il tema è caro al Movimento, 'storicamente'. Ma in una giornata come oggi, dopo i durissimi attacchi di Berlusconi ai Cinquestelle, dopo le pressioni sulla Lega per sganciarsi da Forza Italia, ritrova ...

Di Maio : "Basta Minacce di Berlusconi a Salvini" : Fa specie vedere che Berlusconi utilizzi tv e giornali per mandare velate minacce a Salvini , qualora decidesse di sganciarsi. E' arrivato il momento di mettere mano a questo conflitto d'interessi e ...

Di Maio spinge sul conflitto d’interessi : «Tv di Berlusconi lanciano Minacce a Salvini» : Nel suo intervento dopo il secondo incontro con Fico il capo politico dei Cinquestelle tocca anche il tema delle televisioni: «È arrivato il momento di dire che un politico non può possedere organi di informazione in Italia».