MILANO - DONNA ACCOLTELLA L'AMANTE PER GELOSIA/ 40enne agli arresti domiciliari (dove abita il marito) : MILANO, DONNA ACCOLTELLA L'AMANTE per GELOSIA: una 40enne di Pantigliate, stanca delle relazioni che il giovane di 26 anni intratteneva con altre donne, ha perso la testa. (Pubblicato il Sun, 06 May 2018 22:31:00 GMT)

MILANO - litiga con l'amante 26enne e lo accoltella : arrestata donna di 40 anni : Ha accoltellato il giovane amante con un coltello da cucina alla schiena. Una quarantenne di Pantigliate, centro in provincia di Milano, è stata arrestata la scorsa notte dai carabinieri per lesioni ...

MILANO : donna 53enne si ammala di cancro e viene licenziata : Dopo 33 anni di lavoro una donna è stata licenziata dal Piccolo Cottolengo Don Orione di Milano, un istituto di carità che si occupa di assistenza agli anziani e ai disabili ("in maggioranza donne" come spiegato sul sito del "moderno centro polivalente"). La protagonista di questa storia ha 53 anni, un figlio a carico e 5 anni fa ha scoperto di avere un tumore. Chi ha avuto la sfortuna di ammalarsi o assistere da vicino un parente o un amico ...

Milano, donna ammalata di tumore licenziata dal Piccolo Cottolengo: "Io, via dopo 33 anni" Non ci sta e alza la voce la 53enne ausiliaria socio-assistenziale che, nonostante la malattia, è stata ritenuta idonea a proseguire il lavoro seppure con qualche restrizione: "Vengo messa alla porta da un'istituzione che si dice religiosa" dice.

MILANO - donna ammalata di tumore licenziata dal Piccolo Cottolengo : "Io - via dopo 33 anni" : Non ci sta e alza la voce la 53enne ausiliaria socio-assistenziale che, nonostante la malattia, è stata ritenuta idonea a proseguire il lavoro nonostante qualche restrizione: "Vengo messa alla porta da un'istituzione che si dice religiosa" dice.

MILANO - trentenne africano litiga con una anziana donna e la colpisce con una bottigliata : Una anziana donna è stata colpita alla testa con una bottiglia di vetro da un uomo di 34 anni, della Sierra Leone. L'uomo aveva discusso con la donna poco prima in piazza San Marco nel centro di ...

Incendio in appartamento a MILANO - donna morta carbonizzata : Incendio in appartamento a Milano, donna morta carbonizzata Una sigaretta lasciata accesa potrebbe essere la causa scatenante delle fiamme divampate nella notte. La vittima è una ultraottantenne ed è stata trovata carbonizzata dai vigili del fuoco Parole chiave: ...

MILANO - donna di 55 anni mette ko il giovane rapinatore con una testata : Bersaglio sbagliato per lo scippatore che ha tentato una rapina in pieno giorno dopo aver puntato una donna che sembrava un bersaglio facile. Sembrava. Un 29enne marocchino , che aveva seguito fin ...

Incendio in appartamento a MILANO - donna morta carbonizzata - : Una sigaretta lasciata accesa potrebbe essere la causa scatenante delle fiamme divampate nella notte. La vittima è una ultraottantenne ed è stata trovata carbonizzata dai vigili del fuoco

MILANO - incendio in un appartamento : morta una donna. «Il rogo partito da una sigaretta accesa» : Un incendio divampato in un appartamento ieri sera ha causato la morte di una donna a Milano, in zona Naviglio Grande. La vittima è un'anziana e il rogo si sarebbe originato, poco...