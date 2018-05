Milan | Suso lavora a parte in vista della Juve

Milan - le pagelle di Suso : lo spagnolo riaccende la luce : Ecco i voti dei principali quotidiani sportivi, GAZZETTA DELLO SPORT: 7 TUTTOSPORT: 7 CALCIOMERCATO.COM: 7

Suso-Milan - sarà addio? Ma il nome del sostituto fa già sognare i tifosi Video : La stagione è quasi giunta al termine e in casa #Milan si pensa a come costruire una squadra competitiva nella prossima stagione. I dirigenti rossoneri si stanno gia' muovendo sul mercato [Video]per individuare i profili giusti da inserire nell'organico a disposizione di Gattuso. Dopo i tanti soldi spesi durante la scorsa estate e dopo una stagione non all'altezza delle aspettative, l'obiettivo per la societa' di via Aldo Rossi dovra' essere ...

Milan - le pagelle di Suso : il numero 8 stecca : Troppe occasioni fallite sotto porta, Suso contro il Bologna è stato tra i peggiori. Ecco i voti dei principali quotidiani sportivi italiani: Gazzetta dello sport: 5,5 Tuttosport: 5 Calciomercato.com: 5,5

Milan - Suso-Calhanoglu dal 1' e 4-3-3. Gattuso : la cura è la qualità : E' una metafora che si sente spesso nel mondo del pallone: ce la possiamo fare, ma bisogna sperare che davanti svenga qualcuno. Si sta parlando di lepri e di inseguitori, di rincorse e di inseguiti. Il Milan sperava succedesse all'Inter o ...

Milan-Benevento 0-1 : dentro Suso e Kalinic - traversa di Kessié LIVE : 45 PRIMO TEMPO CONCLUSO! Milan-Benevento 0-1! Serie A, Milan-Benevento: cronaca LIVE secondo tempo 1 Ripreso il match a San Siro! 3 Cataldi al volo col sinistro da lontano, palla fuori. 4 Entra Suso ...

Milan - Abbiati : 'A Gattuso do 8 se no si monta la testa. Suso fuori perché...' : Christian Abbiati, club manager rossonero, ha parlato così a Premium Sport prima di Milan-Benevento: Sull'attacco: 'Manca uno dei nostri attaccanti in doppia cifra. Creiamo tanto, ma finalizziamo poco. Noi comunque abbiamo grande fiducia nei nostri attaccanti, speriamo ...

Milan - il Liverpool offre un ingaggio super a Suso : che cifre! : Suso è sempre nel mirino del Liverpool . Come scrive la Gazzetta dello Sport , i Reds sono pronti a offrire 8 milioni di euro di stipendio annui all'esterno offensivo del Milan , che in rossonero ne percepisce 3.

Milan - asta in Premier per Suso : MilanO - L'abbraccio di Gigio a Pepe Reina vale un passaggio di consegne, un addio annunciato. ma Gennaro Gattuso rischia di perdere anche Suso. Però il futuro del numero uno rossonero lo deciderà il ...

Calciomercato Milan - Suso piace al Napoli. Lo spagnolo interessa anche all'estero : Domenica alle 15.00 a San Siro la sfida Milan-Napoli. In campo ci sarà anche Suso, che come lo scorso anno interessa alla squadra allenata da Maurizio Sarri. Lo spagnolo per caratteristiche tecniche è ...

Milan - Suso : 'Mi trovo bene con Gattuso - così come con Montella. Devo fare più gol' : Ecco le parole di Suso, esterno del Milan, a Premium Sport nel pre-partita del match col Sassuolo: Sulla gara di stasera: 'Oggi è molto importante, non possiamo assolutamente sbagliare. Inter e Roma hanno perso, è una possibilità che non possiamo ...

Milan - per Suso e Donnarumma futuro incerto : La Gazzetta dello sport sceglie questo titolo: 'Gigio e Suso, futuro incerto'. Il club di via Aldo Rossi non ha nessuna intenzione di cederli in estate, ma le cose potrebbe cambiare se il Diavolo non riuscisse a ...

Milan - Gigio e Suso - futuro incerto. Kalinic pretende garanzie : Su Donnarumma: "Gigio è tra i più forti al mondo e ce lo teniamo stretto, non ascolto quello che dice Raiola". Su Suso: "Finché c'è la voglia di proseguire insieme nessuno si muove. Se Jesus vorrà ...

Milan-Inter - top e flop del derby : Brozovic - che numeri! Suso è in gabbia : Inter più propositiva e potenzialmente letale, Milan attento ma spuntato in avanti: il derby di ritorno va in archivio con uno 0-0 che piace solo ai nerazzurri. Per una sera, si sussurrerà nei bar ...

LIVE Pagelle Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : 0-0 - Suso molto presente - Chiellini attento : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Milan Buongiorno e bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Milan, posticipo serale della trentesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Nel sabato calcistico che anticipa per la Santa Pasqua, l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro di una grande classifica del torneo nazionale, vale a dire Juventus-Milan. Una sfida di grande fascino tra la capolista ed la squadra che più è ...