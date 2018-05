Milan | c' è lo scambio che nessuno si aspettava? La notizia fa impazzire i tifosi

Milan : ecco chi è sicuro di partire e chi è certo di restare - sarà rivoluzione Video : La sconfitta subita col Benevento ha lasciato profondi malumori in casa Milan che sono culminati con la conferenza stampa di Gennaro Gattuso, che precedeva la partita contro il Bologna. Nel corso della conferenza ‘Ringhio’ è apparso duro e furioso con tutto l’ambiente Milan, dirigenza compresa. Secondo ‘Il Giornale’ a pesare sullo sfogo di Gattuso [Video] è stato il periodo infelice del Milan, che ha provocato l’uscita dai rossoneri dalle ...

Caos in casa Milan - ecco cosa sta succedendo - Mercato : c'è un colpo dal Napoli? Video : La partita persa a San Siro contro il Benevento ha lasciato parecchi strascichi in casa Milan, con la squadra che si è vista annullare i giorni di riposo in programma dopo il match. La decisione è stata presa dall’allenatore Gennaro Gattuso in pieno accordo con la dirigenza rossonera, che non ha preso bene la sconfitta contro il Benevento, come testimoniano i ripetuti ‘blitz’ a Milanello negli ultimi giorni. Milan, la decisione di Gattuso ...

Mercato Milan - è fatta per un colpo di livello internazionale? I dettagli Video : Il #Milan è attento. Lo è fuori dal campo dove Marco Fassone conta di diradare le nubi che sembravano annidarsi sul futuro. Lo è anche e soprattutto sul Mercato dove Massimiliano Mirabelli ha iniziato a muoversi con largo anticipo, delineando quelle che dovranno essere le strategie. Il club rossonero non adottera' una politica di investimento analoga a quella dell'estate scorsa. C'è l'idea di fare dei colpi intelligenti e che possano ...

Mercato Milan : è proprio lui il desiderio dei tifosi? Ma c'è un problema Video : Il Milan sta disputando una stagione che non ha rispecchiato le aspettative estive, che visti i costosi acquisti, erano molto alte. A contribuire al mancato rispetto delle attese è stato sicuramente un inizio molto problematico dei rossoneri, che sotto la guida di Montella erano sprofondati nella seconda parte della classifica. A risollevare il Milan da una situazione molto difficile ci ha pensato Gennaro Gattuso [Video], al quale è stato nei ...

Mercato Milan - la dirigenza è scatenata : ecco tutte le trattative in ballo Video : La dirigenza rossonera sta cercando di prepararsi al meglio per la prossima sessione di Mercato monitorando molte situazioni interessanti, sul panorama del calcioMercato italiano ed estero. A dire il vero, però, la campagna acquisti del #Milan è gia' iniziata con due acquisti chiusi a parametro zero dal direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. Dal prossimo luglio infatti sia Pepe Reina esperto portiere del Napoli, che Strinic saranno agli ...

Milan - ecco la lista dei cedibili di Gattuso : c'è una sorpresa assoluta Video : Il #Milan vive questo finale di stagione su più binari. Quello societario da cui presto ci si augura possa arrivare chiarezza, ricordando che appare molto difficile credere possa esserci un pericolo per la dimensione sportiva del club. Quello relativo alla squadra che si pone l'obiettivo di arrivare più in alto possibile in campionato. E c'è anche e soprattutto quello dirigenziale che fa capo a Mirabelli, ma che coinvolge anche Gattuso e ...

Milan - un magnate vuole la società : ecco chi è - intanto tegola per Gattuso Video : Un #Milan in difficolta' societarie fa sempre notizia. La realta' dei fatti è che però, al netto dei problemi di Li, difficilmente si avra' a che fare con una societa' rossonera destinata al fallimento. Si moltiplicano le voci relative al monte debitorio, ma comunque vada per la proprieta' cinese il futuro del club rossonero non è in discussione. Nella peggiore delle ipotesi non accadra' nulla che possa minare al futuro sportivo del club. ...

Milan : c’è l’ipotesi che nessuno si aspettava per il futuro - i tifosi sognano Video : Il Milan sta vivendo un bel periodo sul campo, con la squadra di Gattuso che è rientrata in pieno nella rincorsa ad un posto in Champions, ma la situazione societaria preoccupa i tifosi rossoneri. Negli ultimi giorni infatti il presidente Yonghong Li ha subito un duro colpo per le proprie finanze, infatti una delle sue societa' in Cina è stata dichiarata fallita dal Tribunale. Le difficolta' finanziare di Yonghong Li Il Consiglio di ...

Milan : già chiusi 3 colpi - altri 2 pronti - non è finita : ecco il super acquisto Video : Il Milan si prepara ad affrontare la decisiva parte finale di stagione, che la vede protagonista di un’incredibile rincorsa alla “zona Champions”. I rossoneri sotto la guida di Gennaro Gattuso sono tornati sotto, mettendo pressione a Lazio e Inter. La vittoria contro il Chievo, conquistata nei minuti finali, è stata fondamentale per mantenere viva la speranza di una qualificazione in Champions League per la prossima stagione. L’attuale tecnico ...

Milano-Sanremo : tra Sagan e Kwiato è già guerra di nervi Video : Il finale della Milano-Sanremo [Video] dello scorso anno è ancora negli occhi di tutti: l’attacco spettacolare di Peter Sagan in cima al Poggio, l’inmento di Michal Kwiatkowski e Julian Alaphilippe, l’allungo decisivo del terzetto e... la volata ristretta, chiusa con uno spalla a spalla la cui istantanea restera' stampata nelle nostre menti ancora per molti anni e in cui è stato il polacco del Team Sky ad avere la meglio su un Sagan ancora una ...

Calciomercato Milan - scambio pazzesco con il PSG? Ecco perchè si può fare Video : Il #Milan ha acquistato Pepe Reina per la prossima stagione; il portiere spagnolo, attualmente in forza al Napoli, arrivera' a parametro zero ed ha gia' sostenuto le visite mediche. Stando a quanto riporta il noto quotidiano torinese Tuttosport, dopo l'acquisto di Reina si sarebbe creata una vera e propria rottura tra Donnarumma e il Milan. La famiglia del portiere, infatti, avrebbe interrotto ogni rapporto con la societa' rossonera e con il ...

Milan : ecco il reparto dove ci sarà rivoluzione - ma c'è un nuovo problema Video : Il #Milan si gode un periodo di relativa tranquillita' e persino la macchia rappresentata dalla prestazione con l'Arsenal non guasta il buonumore. Quanto si sta facendo in campionato regala speranza soprattutto per il futuro, dato che ci sono molti tifosi che ritengono questa possa essere la squadra destinata ad essere la base per tornare grandi. Magari proprio con Gattuso in panchina, la cui conferma pare avvicinarsi sempre di più. Ma si ...

Milan - le visite di Reina sono un problema : ecco cosa è successo Video : Il Milan sta continuando la sua rincorsa [Video] per cercare di centrare il quarto posto in campionato, che gli garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League. La dirigenza rossonera si sta, però, gia' preparando alla prossima stagione con degli inaspettati colpi a parametro zero. Nella giornata di ieri, infatti, è stato formalizzato il secondo colpo di mercato dei rossoneri con Pepe Reina che ha svolto le visite ...

Milan - gioia André Silva - ma c'è un'altra vicenda che spaventa i tifosi Video : Il #Milan ha cambiato il suo modo di affrontare le partite. Fino a qualche mese fa accadeva, come a Benevento, che arrivasse un portiere a spegnere, a tempo quasi scaduto, le speranze di ottenere una vittoria. Oggi, invece, i rossoneri hanno capovolto la situazione, e sono loro ad andare a caccia del successo nei minuti finali, riuscendo a raggiungerlo anche al termine di una prestazione non brillantissima. Ma, si sa, gli episodi e la fortuna ...