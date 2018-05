Migranti | ong accusa libici | ' mandati via'

Migranti - il dovere delle ong è salvarli. Tutto il resto è politica : Tommaso Besozzi, inviato de l’Europeo negli anni 50, avrebbe scritto: le uniche cose certe sono che i Migranti continuano a imbarcarsi in Libia pagando gli scafisti e che continuano a naufragare o morire nel Mediterraneo. La cronaca è testarda e conferma questa certezza, in queste ore di ripresa dei flussi di barconi, di salvataggi, di sequestri. E dissequestri di navi umanitarie, tra Catania e Trapani, con le ong accusate di “intelligenza” con ...

Migranti - Cassazione conferma sequestro della nave Iuventa. Per procura Trapani ong “collusa” con trafficanti : Il sequestro risale alla scorsa estate nel pieno delle polemiche sull’attività delle navi delle ong nel Mediterraneo. La Iuventa, nave della organizzazione non governativa tedesca Jugend Rettet, non tornerà nel Mediterraneo alla ricerca di imbarcazioni di Migranti in difficoltà perché la Cassazione ha confermato il sequestro della nave disposto dalla procura di Trapani nello scorso agosto: gli inquirenti siciliani ritenevano che ci fosse ...