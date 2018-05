Mica | cos' è e a cosa serve Dalla cosmetica all' elettronica | uso diffuso | ma è emergenza

“Aiuto - brucia tutto”. Orrore in cucina a Catanzaro : in piedi davanti ai fornelli - a preparare il pranzo come ogni giorno - non si accorge che qualcosa non va. All’improvviso - la terribile scena. Una dinaMica agghiacciante : Una tragedia assurda, agghiacciante, una dinamica da film dell’Orrore che ha scioccato un paese intero e gli utenti sui social, increduli di fronte a quanto accaduto nelle scorse ore in un’abitazione del rione Fortuna a Catanzaro, in Calabria. Qui una donna si trovava impegnata ai fornelli di casa come d’abitudine, intenta a prepararsi da mangiare, quando all’improvviso si è verificato un incidente choc. Dal ...

AMBRA ANGIOLINI : MAGLIONE DA 400 EURO AL CONCERTONE/ PoleMica social - slip low cost e critiche ai giornalisti : AMBRA ANGIOLINI presenta il Concerto del 1° Maggio 2018 di Roma insieme a Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato sociale. critiche per un MAGLIONE, lei replica.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 20:51:00 GMT)

“Ecco i jeans del 2018!”. Ma è poleMica : brutti e costosi. Appena presentati e messi sul mercato - hanno subito provocato indignazione : “Il prezzo è un vero scandalo”. Se pensavate di averle viste tutte - preparatevi… : Siete a caccia di un’idea originale per rinnovare il vostro look e il vostro armadio? Bene, in questa estate ci sarà da divertirsi, perché l’esagerazione sarà totale e a chi piace osare, sarà concessa un’occasione praticamente unica. Stop al ‘vedo-non-vedo’, da Los Angeles arrivano i jeans ‘extream cut’, pantaloni in denim non elasticizzato a cui i tagli hanno lasciato di fatto solo cuciture, una lampo, i passanti e due tasche. A ...

Ambra Angiolini - scoppia la poleMica sul maglione firmato Alberta Ferretti : lei mostra il costo delle mutande : Il giorno dopo il Concertone del Primo maggio , scoppia la polemica - ridicola - sul costo del maglione di Ambra Angiolini , presentatrice con Lodo Guenzi . La Angiolini ha indossato un maglione ...

Macerata - scossa sisMica di magnitudo 2.9 : nessun danno : Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata alle 2:46 con epicentro a Muccia, in provincia di Macerata. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia , Ingv,...

Pisa - scossa sisMica di magnitudo 3.6 : 8.51 Un terremoto di magnitudo pari a 3.6 è stato registrato alle 7.16 in provincia di Pisa. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha individuato l'epicentro nel comune di Castelnuovo Val di Cecina, e l'ipocentro a una profondità di 11 chilometri. La scossa è stata avvertita dalla popolazione anche in provincia di Siena.Non vi sono notizie di danni a persone o cose e non risultano richieste di soccorso ai Vigili del Fuoco.

Terremoto a Napoli : la scossa sisMica avvertita anche nei paesi vesuviani Video : Ieri, 27 aprile 2018 intorno alle ore 20:04 una lieve #scossa di Terremoto di intensita' [Video]/magnitudo 2.1 ha colpito la dorsale del vulcano #vesuvio, in Campania. L'epicentro dell'evento sismico è stato registrato nel territorio del comune di Massa di Somma, in provincia di Napoli precisamente a 5 chilometri a sud-est del paese vesuviano, a circa due chilometri di profondita'. A comunicarlo è stato l'ufficio stampa e comunicazioni della ...

“Ahhhh - ecco chi è Baye Dame!”. Al Grande Fratello - l’italo senegalese ha raccontato la sua storia - ma Mica tutta. Si è ‘dimenticato’ un particolare - che ora è stato scoperto. Pensava davvero di poterlo tenere nascosto a lungo? : Appena entrato nella Casa del Grande Fratello, Baye Dame ha subito conquistato il pubblico. Simpaticissimo, esuberante e senza peli sulla lingua, era a dir poco eccitato di varcare la famosa porta rossa. Nelle ultime ore, invece, ha finito per far infuriare persino Cristiano Malgioglio, che ha già chiesto provvedimenti contro di lui. Il concorrente italo senegalese si è infatti reso protagonista di uno scontro durissimo con Aida Nizar, la ...

La migliore aMica della Hunziker : "Così siamo sopravvissute alla setta" : Simona Crisci, migliore amica di Michelle Hunziker, in un'intervista a Oggi , racconta gli anni della setta di Clelia , in cui entrò su consiglio della conduttrice tv: ' Lo ha fatto per il mio bene, ...

Grande Fratello - Baye Dame punta una pistola alla tempia. Scoppia la poleMica : cosa è successo : Baye Dame , al Grande Fratello non è passato inosservato il suo balletto con la pistola , che ha puntato sia verso se stesso, alla testa, sia verso gli altri concorrenti del reality. Baye Dame è ...

Cessione Reggina - l’assurda richiesta econoMica del presidente Praticò : così è impossibile raggiungere un accordo : Cessione Reggina – La Reggina è concentrata sul campionato di Serie C, in particolar modo obiettivo salvezza vicino dopo il blitz sul campo del Bisceglie, adesso match point contro l’Akragas per chiudere definitivamente i conti. Ma a tenere banco è anche il futuro del club, alcuni soggetti sono interessati a prelevare il club, la conferma è arrivata dalla stessa società e dal sindaco Falcomatà, si è parlato di trattativa in stato ...

GF15 - poleMica a a poche ore dall'inizio : «Barbara ci hai deluso». Cosa è successo sui social : Monta la polemica sul Grande Fratello che torna questa sera su Canale 5 nella sua versione tradizionale condotta da Barbara D'Urso. Un debutto segnato da feroci critiche, che arrivano soprattutto dal ...

Cosa fare se l’aMica cerca di soffiarvi il fidanzato : L’amica del cuore che si infatua (o innamora) del vostro fidanzato. Uno scenario decisamente scomodo, che negli anni ha ispirato diversi registi per la creazione di film, gag e serie tv. E ora anche un nuovo romanzo di Penguin, dal titolo emblematico “Faking Friends“, racconta del tradimento (doppio) ad opera di fidanzato e amica. Alla protagonista del libro, che è già campione di incassi nel Regno Unito, resterà solo la scelta ...