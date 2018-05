Messico senza legge Intervista a Patricia Barba

Trump minaccia il Messico : "Senza muro niente nafta" : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna sul tema immigrazione e lo fa attaccando via social da una parte l'opposizione dei democratici dall'altra la scarsa collaborazione del Messico."Gli agenti delle pattuglie di confine non sono autorizzate a svolgere correttamente il loro lavoro per colpa di ridicole leggi liberali dei democratici come il catch and release ("ferma e rilascia"). Sempre più pericolose. Arrivano le carovane", scrive ...

Ritrovato nel Golfo del Messico un cimitero ancestrale “senza precedenti” : Un sito di sepoltura ancestrale dei nativi americani risalente a 7 mila anni fa. È stato scoperto sul fondale del Golfo del Messico al largo di Manasota Key, in Florida. Una scoperta quasi surreale, costruito in una sorta di stagno - oggi subacqueo - dove l’acqua era dolce e il fondale fatto di torba. ...

Italiani scomparsi in Messico - “venduti per 43 euro” a una banda di criminali. Ricerche senza sosta con l’aiuto di cani : Dopo l’arresto di quattro poliziotti dall’inchiesta sulla sparizione di tre cittadini Italiani in Messico emerge un particolare importante. Raffaele Russo, suo figlio Antonio e il nipote Vincenzo Cimmino sarebbero stati venduti, secondo la famiglia, a una banda di criminali per pochi soldi: 1000 pesos pari a 43 euro. Potrebbe essere arrivato a un punto di svolta il caso a quasi un mese fa dalla sparizione dei tre in Tecalitlan, la ...