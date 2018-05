Mertens bomber ' da compleanno' 4 gol per il belga nella sua festa

Appannamento o crisi? Ora Dybala e Mertens sono bomber precari : La tentazione è forte, ma più dalle parti di Vinovo che di Castelvolturno: giocare la supersfida scudetto senza i rispettivi bomber. Pensare a uno Juventus-Napoli decisivo per la corsa tricolore senza Paulo Dybala e Dries Mertens sarebbe stata un'eresia a inizio stagione: l'argentino aveva conquistato la maglia numero 10 che lo accostava a tanti grandi calciatori della storia dei bianconeri, il belga era diventato ormai un vero nove a suon di ...

Napoli - Mertens cuore di bomber : 'Aiuto come posso - fatelo anche voi' : 'Ho cercato di aiutare per quello che potevo. Non era mia intenzione di far sapere tramite i social, ma visto che alcuni giornali hanno iniziato a scriverne, preferisco postare un video magari riesco ...

Pizze ai clochard e visite ai bambini malati : Dries Mertens - il bomber dal cuore d’oro : Canticchiava la marcia nuziale e abbracciava la piccola Azzurra, una bambina malata di leucemia. Era il 2015 quando Dries Mertens simulava un matrimonio con una tifosa speciale, in una corsia dell’Ospedale Pausilipon, a Napoli. Lui, arrivato in città l’anno prima, stava cominciando a mettersi in mostra non solo per gli spettacolari gol, ma anche per le azioni benefiche che ogni tanto, senza tanta pubblicità, architettava fuori dal campo. Come a ...

