Meno donne e under 40 negli scranni del Palazzo a trazione leghista

I libri scritti da donne costano Meno? : I risultati hanno mostrato un trend: i generi in cui scrivono più uomini che donne " scienza, tecnologia, medicina, fumetti " hanno un costo medio superiore ai 50 dollari, con picchi anche sopra i ...

Le donne fanno Meno sport - ma hanno una vita più sana : Nel 2016, infatti, secondo l'indagine Istat "Aspetti della vita quotidiana" il 39,2% della popolazione ha dichiarato di non praticare sport né di fare attività fisica nel tempo libero. Il dato è ...

Quote rosa - la rivoluzione del Coni : dal prossimo mandato nei consigli federali alMeno il 30% di donne : Nello sport arrivano le “Quote rosa”. È una piccola rivoluzione per il mondo delle Federazioni e delle società sportive, dove lo squilibrio fra i generi nell’assegnazione delle cariche è ancora molto forte: il Coni ha stabilito che dal prossimo mandato, in tutti i consigli federali dovrà esserci almeno il 30% di componenti femminili. Dal calcio al tennis, dalla pallacanestro al nuoto, tutte le discipline più o meno note del nostro Paese ...

Siria - attacco ai ribelli a Duma. «AlMeno 100 vittime - molte donne e bimbi. Usate armi chimiche» : Almeno cento persone sono rimaste uccise e molte altre ferite gravemente in un sospetto attacco chimico a Duma, roccaforte dei ribelli Siriani nella Ghuta orientale, alle porte di Damasco. Secondo i...

Macché parità di sessi : nel Regno Unito 8 aziende su 10 pagano le donne Meno degli uomini : Altro che parità dei sessi: in Gran Bretagna circa otto aziende su dieci pagano gli uomini più delle donne. A confermare questa disparità sul posto di lavoro sono i dati ufficiali pubblicati dal...

Ryanair paga le donne il 67% in Meno rispetto agli uomini : In un documento l'organizzazione spiega che soltanto il 3% degli amministratori delegati dei vettori di tutto il mondo è di sesso femminile, contro un 12% medio degli altri settori. Va un po' meglio -...

Chirurgia : vertebre instabili per il 30% delle donne in Menopausa : L’avanzare dell’età pesa sulla schiena, soprattutto delle donne. E non solo perché sono spesso quelle che si fanno carico della gestione di molti problemi. Soventemente infatti, superati i 50 anni e una volta entrate in menopausa, la colonna vertebrale ne risente. Dalle stime ciò avviene ad una donna su tre, che percepiscono dolori, spesso invalidanti, a causa dell’instabilità delle vertebre che iniziano a scivolare l’una ...

Disuguaglianze di genere - Bankitalia : “Le donne hanno in media il 25% di ricchezza in Meno. Nelle coppie divario del 50%” : In media hanno una ricchezza individuale più bassa del 25% rispetto agli uomini. Ma il divario a svantaggio delle donne si allarga al 35% se si prendono in considerazione solo le attività finanziarie. E arriva al 50% se si guarda alla suddivisione della ricchezza netta all’interno delle coppie: in questo caso il gap è ancora più ampio in quelle più abbienti. Sono i risultati dell’Occasional paper Gender wealth gap in Italy di ...

Tiroide e donne in Menopausa è il tema centrale dei risultati dei questionari di Tiroide - Meriti il Meglio : Tiroide e donne in menopausa è il tema al centro dei risultati del questionario di “Tiroide, Meriti il Meglio”, la campagna di sensibilizzazione della Fondazione Cesare Serono che quest’anno ha voluto puntare sui momenti importanti di cambiamento per le donne, tra cui proprio il periodo della menopausa. Degli oltre 5.000 questionari arrivati in questa edizione, una percentuale significativa, il 10%, è stata compilata da donne in menopausa, a ...

Le vie intitolate alle donne? Meno del 10%. «Per la parità ci vorrà un secolo» : Bedizzole, provincia di Brescia, conta 12 mila abitanti e 13 frazioni. Ma nemMeno una strada intitolata a una donna. Non mancano via Dante, via Garibaldi, via Mazzini, via Donatori di Sangue, ma non c’è stata una santa, né un’eroina che sia stata considerata degna di una via dedicata. Lo ha raccontato Repubblica, che ha aggiunto che però, finalmente, è partito il concorso di idee Bedizzole al femminile, per individuare nomi di donne meritevoli ...

Le cellule staminali bloccano la Menopausa precoce : ringiovanite le ovaie di due donne : Il tempo è stato fatto 'scorrere' all'indietro e, grazie all'uso delle cellule staminali, le ovaie di due donne che soffrivano di menopausa precoce sono state fatte 'ringiovanire'. In questo modo i ...