Meloni | ' Il M5s dica se sarà in un governo guidato dal centrodestra'

Meloni : "FdI non ostile a sostegno M5S" : 23.22 "Come direbbe qualcuno, Fratelli d'Italia non è ostile ad un sostegno del M5S ad un governo di centrodestra, che preveda a monte un'intesa di massima sulla legge elettorale". Così Giorgia Meloni, leader di FdI, dopo la proposta lanciata da Salvini. "Non è, infatti, di legge elettorale che si deve occupare il governo nel tempo in cui sarà in carica ma di lavoro, immigrazione, sicurezza, taglio delle tasse e famiglie", afferma in una nota.

Meloni : governo M5S-Pd - Italia in piazza : 19.54 "Nel caso ci fosse un ipotetico governo M5s e Pd,faremo un'opposizione durissima. Inviteremo gli Italiani in piazza, perché sarebbe una decisione che va contro la loro volontà". Così Giorgia Meloni, leader FdI, a Pordenone. "Con l'esito delle elezioni di domenica in Fvg avremo un'ulteriore conferma di quello che gli Italiani vogliono, ma soprattutto di quello che non vogliono: il Pd", aggiunge Meloni parlando riferendosi alla vittoria ...

Governo : Meloni - M5S-Pd? non rispettoso volontà popolare : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – Un Governo M5S-Pd “sarebbe un Governo che non tiene conto della volontà popolare. Un Governo dei secondi con i terzi e magari con chi è arrivato sesto, cioè quelli di Liberi e Uguali, per scalzare chi è arrivato primo non sarebbe rispettoso della volontà degli elettori”. Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, lasciando palazzo Giustiniani dopo le consultazioni della presidente Elisabetta ...

Meloni : 'Con M5s aperti al dialogo ma guida del governo a noi' : La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, al termine delle consultazioni conferma la difficoltà di trovare un accordo con il M5s per una maggioranza di governo. "In particolare in Di Maio ...

Meloni : disponibili a dialogo con M5s ma premier di centrodestra : Roma, 18 apr. , askanews, 'Abbiamo ribadito che siamo disponibili a dialogare con altri ma non prescindiamo dalla guida del governo per un esponente del centrodestra e abbiamo ribadito che il ...

Vertice Arcore - centrodestra si spacca. Meloni : prima incarico - poi cerchiamo voti. No di Salvini : dialogo con M5S : Il Vertice ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si conclude nel pomeriggio con una dichiarazione di unità: è necessario che 'dopo anni di governi nati da giochi di palazzo, ...

Meloni : alleato ideale?Pd no.M5S neanche : 18.23 No veti,no impicci,non voglio vedere il Pd nemmeno dipinto, parliamo con M5S ma vogliamo capire, per esempio, qual è la loro posizione sull'immigrazione, ma il governo è nostro, il premier è Salvini. Voglio un governo che vuole la maggioranza dei cittadini. Questo in sintesi la posizione del leader di Fratelli di Italia, Meloni, intervistata da Barbara D'Urso a 'Domenica Live' su canale 5. Vinte le elezioni, "al centrodestra spetta ...

