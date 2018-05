“Meghan mani bucate” Royal wedding | scandalo La Markle per le nozze con Harry non bada

caffeinamagazine

(Di domenica 6 maggio 2018) Dopo mesi di indiscrezioni è arrivato il momento della verità. I fan più accaniti già lo sapevano, il vestito da sposa di Meghansarà firmato Ralph&Russo, ma oltre a questo nulla più. Il costo è da capogiro (quello vero), infatti i beninformati parlano di 100mila sterline, ovvero 113mila euro. Insomma, una cosina da nulla. Visto che la futura sposa dideve rinunciare al bianco per via del suo precedente matrimonio, la famiglia reale ha voluto accontentarla così: offrendole l’abito da mille e una notte. A fare la rivelazione dell’ultima ora è il Daily Mail, secondo il quale Meghan il 19 maggio indosserà due abiti: il primo, da sposa, per avviarsi fino all’altare della cappella di St George a Windsor, davanti a 600 invitati e poi al ricevimento del castello di Windsor. L’abito, scrive il Daily Mail, sarà ricoperto di perline e cucito a mano. ...