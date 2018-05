Medicina | indagare le anomalie del flusso giugulare ed il drenaggio cerebrale

meteoweb.eu

(Di domenica 6 maggio 2018) E’ stato pubblicato sul sito della rivista scientifica CNS Neuroscience & Therapeutics un articolo intitolato “Understanding jugular venous outflow disturbance” (Comprensione dei disturbi delvenoso della). Secondo alcuni ricercatori cinesi, levenose extracraniche, in particolare i disturbi delvenoso, erano originariamente considerati come fenomeni non patologici a causa della mancata comprensione ed esplorazione delle loro caratteristiche e del significato clinico. L’eziologia e la patogenesi non sono ancora chiare, mentre sono stati ipotizzati un paio di fattori causali. La presentazione clinica di questa condizione è molto variabile, da insidiosa a sintomatica, come cefalee, vertigini, acufeni, disturbi della vista, disturbi del sonno e disturbi o dolori al collo. Non sono disponibili deii criteri diagnostici standard e la ...