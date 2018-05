Maurizio Costanzo stufo del Grande Fratello

Grande Fratello 15 - Maurizio Costanzo contro il reality : “Una finestra sulla discarica” : Sembra passato un secolo dal 7 maggio 2017, quando Maurizio Costanzo chiamava in diretta Domenica Live per fare gli auguri di compleanno a Barbara D’Urso. Ora, un anno dopo e a pochi giorni dal 60esimo compleanno della conduttrice, il giornalista le ha riservato una pesante stoccata contro il suo Grande Fratello 15. “Il Grande regista Alfred Hitchcock nel 1954, firmò un film dal titolo La finestra sul cortile. Fu un Grande successo. Come ...

Maurizio Costanzo e la dichiarazione per Maria de Filippi : "È l'amore - avrei voluto incontrarla prima" : A un passo dalle nozze d'argento Maurizio Costanzo a Oggi fa una dichiarazione d'amore a sua moglie Maria De Filippi. Nella cita ho un unico rimpianto, non aver conosciuto prima Maria De Filippi Il conduttore, al quarto matrimonio, afferma: Maria è sicuramente l’amore per me. Non è un caso che questo matrimonio, il quarto della mia vita, sta per festeggiare le nozze d’argento. Se l’avessi incontrata prima staremmo per festeggiare le nozze ...

L’Intervista di Maurizio Costanzo dal 17 maggio su Canale 5 : Nuovo ciclo di puntate de L’Intervista di Maurizio Costanzo, il one-man talk ritorna dal 17 maggio in seconda serata su Canale 5 Reduce dal grandissimo successo del Maurizio Costanzo Show, Maurizio Costanzo torna su Canale 5 con la quinta edizione de “L’intervista“. Il giornalista e conduttore televisivo riporta così in tv il seguitissimo talk show che ha visto grandi nomi dello spettacolo raccontarsi a cuore aperto ...

Maurizio Costanzo e l'amore con Maria : "Nella vita ho un solo rimpianto..." : Si avvicina il traguardo degli 80 anni per Maurizio Costanzo e, con l'approssimarsi della cifra tonda, anche il celebre giornalista, nato a Roma il 28 agosto del 1938, coglie l'occasione per lasciarsi andare...

Maurizio Costanzo incorona Carlo Conti : 'Un maestro della tv' : Non c' è dubbio che la serie La mafia uccide solo d' estate, Continua a funzionare. E il successo lo dobbiamo al regista Pif, che per primo ebbe l' idea. Aggiungo che, comunque, c' è un cast di attori ...