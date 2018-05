Matteo Salvini | l' intimidazione | fantoccio con svastica appeso a testa in giù E lui | ' Mi

L'ultima offerta di Luigi Di Maio a Matteo Salvini : premier terzo - ministri politici - i due leader fuori dal governo : "Va bene Luigi, ma devo parlarne con gli altri". È l'ora di pranzo. Luigi Di Maio si sta preparando a prendere un taxi, direzione via Teulada, dove a In mezz'ora renderà pubblica L'ultima mossa per evitare la ridotta dell'opposizione e la richiesta delle urne. La posizione di Matteo Salvini, in attesa del vertice di Arcore, è interlocutoria. Solo a sera i contorni della risposta verranno definiti.Definita la risposta, ...

Antonio Socci - così Matteo Salvini si è mangiato Luigi Di Maio : C'è un rischio da molti evocato, ovvero che l'attuale crisi politica diventi addirittura una crisi istituzionale coinvolgendo la presidenza della Repubblica. Ma nessuno spiega come e perché può accadere. Invece è facile capirlo. Lo stallo fra i partiti diventa ...

Pierferdinando Casini : 'Matteo Salvini si rassegni - non è tempo di 'responsabili'' : 'Nella situazione attuale tutto è difficile. Abbiamo assecondato per due mesi una mitologia finta, cioè che ci fosse qualcuno che ha vinto le elezioni. E i vincitori non hanno avanzato proposte ma ...

Matteo Salvini - continuano i contatti col M5s. Il leghista anonimo rivela : il centrodestra può esplodere' : Questo sarà il weekend più lungo da che le consultazioni sono iniziate. Lunedì l'ultimo atto, con un giro di incontri al Colle con Sergio Mattarella , il quale dal giorno successivo potrebbe iniziare ...

Governo - perché Matteo Salvini vuole comunque il mandato da Sergio Mattarella : A questo punto il pallino ce l'ha, ma proprio tutto, in mano Sergio Mattarella . Matteo Salvini, nelle scorse ore, ha dato la sua disponibilità a ricevere un incarico per poi andarsi a cercare i voti ...

Matteo Salvini - lo schiaffo finale di Sergio Mattarella : una elemosina di 24 ore : Di errori Sergio Mattarella , in queste consultazioni, ne ha fatto più d'uno. L'ultimo, il più grave, sarebbe non dare un mandato di governo a Matteo Salvini . Alessandro Giuli, sul Tempo , elenca ...

Matteo Salvini - ultimatum Lega : 'Governo tra centrodestra e M5s - deve durare poco e fare cose. No a Monti bis' : 'No a un governo tecnico, sì a un governo a tempo, partendo da chi ha vinto le elezioni'. Matteo Salvini , subito dopo il congresso federale della Lega, ribadisce la linea che proporrà lunedì al ...

Emilio Carelli : 'Il dialogo del M5s con Matteo Salvini poteva funzionare' - la lezione a Luigi Di Maio : 'La Lega è aperta al cambiamento e il dialogo con Matteo Salvini poteva funzionare'. Emilio Carelli , ospite di Omnibus, su La7 , lancia una frecciata a Luigi Di Maio che evidentemente ha fallito in ...

Sondaggio Piepoli - Matteo Salvini e il centrodestra sfiora il 40 per cento : maggioranza vicina anche col Rosatellum : ' Vittoria virtuale del centrodestra ' e 'tendenziale ristagno del M5S e del suo leader'. Nicola Piepoli nel suo Sondaggio per la Stampa rivela che la Lega sta crescendo esponenzialmente: 'Nelle ...

Matteo Salvini è pronto ad andare in aula per chiedere la fiducia : Matteo Salvini sembra avere rotto gli indugi, deciso a chiedere lunedì un pre-incarico per cercare convergenze ma non con il Pd.

Matteo Salvini - la risposta a Lodo Guenzi che non lo sopporta : 'Me ne farò una ragione' : Al cantante degli Stato sociale, Lodo Guenzi , Matteo Salvini proprio non piace. Niente di nuovo a dirla tutta dal conduttore del Concertone del Primo maggio che, nel caso interessi a qualcuno, si ...

Giancarlo Giorgetti e Ignazio La Russa - il colloquio privato : 'Come devi fare per mandare Matteo Salvini al governo' : 'devi dire a Matteo Salvini di chiedere l'incarico pieno'. A parlare è Ignazio La Russa e il destinatario del consiglio è il numero uno della Lega, Giancarlo Giorgetti . Il braccio destro del ...

Matteo Renzi - il brutto sospetto su Sergio Mattarella e Matteo Salvini : 'Ma perché il Quirinale...' : La domanda che gira in queste ore nei Palazzi romani è: 'Ma Matteo Salvini ha davvero qualcosa in mano?'. La risposta, spiega Augusto Minzolini sul Giornale , in realtà la conoscono solo il leader ...

Governo - Antonio Tajani 'rilancia' Matteo Salvini : 'Un politico per contare in Ue' : Sono partite che vanno giocate dalla politica con una presenza forte a Bruxelles, non vanno seguite con la mano sinistra: il diavolo si nasconde sempre nei dettagli. C'e' bisogno di un Governo ...