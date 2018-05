Matteo Renzi | la coltellata di Matteo Richetti | ' Che errore ricandidare Maria Elena

Pd - Richetti attacca Matteo Renzi : "Doveva farsi da parte con Boschi" Il dem si smarca dall'ex segretario : Matteo Renzi sulla graticola di La7. Non è una novità, visto che l'ex premier ed ex segretario Pd rappresenta il convitato di pietra di tutti i programmi politici della Tv di Urbano Cairo. Ma a (s)parlare di lui, intervistato da Giovanni Minoli a Faccia a Faccia questa volta c'è Matteo Richetti, responsabile della comunicazione del Partito Democratico nonché, fino a qualche tempo fa, vicino a Renzi. Segui su ...

Pd e Matteo Renzi - il sondaggio di Nando Pangoncelli : crollano sotto ai livelli raccolti al voto del 4 marzo : Questa, in estrema sintesi, la parabola politica democratica delle ultime settimane. Una parabola che ha confermato, nei fatti, che il leader è soltanto uno: Renzi. Il risultato? Un ulteriore crollo ...

Fedele Confalonieri lancia Matteo Renzi come erede di Silvio Berlusconi : La missione era difficile. E per il momento può dirsi fallita. Convincere esponenti di altri gruppi a sostenere un governo di centrodestra. Al momento non si registrano esodi di massa. Non sono più ...

Matteo Renzi : Paolo Gentiloni candidato premier del Pd se si torna a votare in autunno : Ai suoi più fidati collaboratori Matteo Renzi ha confidato che 'non si andrà a votare prima del 2020, statene certi'. Ma la sua, più che una certezza, è un auspicio. Perchè se si andasse al voto in ...

Matteo Renzi - il retroscena di Augusto Minzolini : il vero motivo per cui nel Pd volevano un governo M5s : Lo chiama il 'Triangolo delle Bermuda', Augusto Minzolini . Il retroscenista del Giornale svela il piano con cui volevano far fuori Matteo Renzi . E soprattutto chi sono i killer: al vertice alto del ...

Matteo Renzi ai suoi : 'Tranquilli - non si tornerà a votare prima del 2020' : Sbruffone come sempre. Anche se i tempi non sono proprio più quelli del 41%... Matteo Renzi l'ha avuta vinta in direzione Pd, 'obbligando' i suoi a restare fuori da un governo coi 5 Stelle ed evitando ...

Matteo Renzi - dopo tre anni il dubbio sulla scelta di Mattarella : lo aveva preferito ad Amato : Tre anni fa Matteo Renzi si è ritrovato davanti a una scelta cruciale per il suo futuro politico. Nel 2015, in pieno Patto del Nazareno con Silvio Berlusconi, l'allora segretario del Pd ruppe l'...

Dario Franceschini durissimo contro Matteo Renzi : 'Esulta per la chiusura al M5s? Superficiale e sbagliato' : Rissa continua nel Pd. Prima, l'Esultanza di Matteo Renzi : 'Sono orgoglioso di aver impedito l'accordo con il M5s', ha affermato nel giorno successivo alla direzione del partito che ha sancito la sua ...

A che gioco sta giocando Matteo Renzi : La linea di Renzi porta allo scoperto le contraddizioni del M5s e le ambizioni di Di Maio, ma ributta il PD in balìa delle onde: senza una prospettiva nel breve periodo e con l'incubo del ritorno alle urne.Continua a leggere

Matteo Renzi : "Orgoglioso di aver fatto fallire l'accordo tra il Pd e i 5 Stelle" : Un lungo post su Facebook per rivendicare il no a un accordo di governo tra il Pd e i 5 Stelle. Matteo Renzi è perentorio: "Quando vedo certe capriole, sono orgoglioso di aver contribuito - insieme a tanti altri militanti - a evitare l'accordo tra il Pd e i Cinque Stelle. Lo ripeto: sono orgoglioso".Renzi critica in modo netto Beppe Grillo e Luigi Di Maio: "Per due mesi - scrive nel post - hanno fatto i bravi, "gli istituzionali". Oggi ...

Matteo Renzi a Piazza Pulita : "Chi vince deve governare - se non è capace basta che lo dica" : L'ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Partito Democratico Matteo Renzi è apparso questa sera in TV a Piazza Pulita su La7 con un'intervista registrata lo scorso 1 maggio, prima della Direzione del PD di oggi.Renzi, presente all'incontro odierno del PD, affronterà la questione delle polemiche sollevate dopo la sua partecipazione a Che Tempo Che Fa, quando ha di fatto chiuso la porta al Movimento 5 Stelle:Io davvero francamente non ...

Matteo Renzi - la clamorosa pugnalata di Oscar Farinetti : 'Vorrei che restasse Maurizio Martina' : Caduta massi per Matteo Renzi . Già, perché l'ex segretario Pd l'avrà pur spuntata in direzione con la chiusura al M5s, ma continua a perdere pezzi. L'ultimo è davvero clamoroso: si tratta di mister ...

Maurizio Martina - la Direzione del Pd lo conferma reggente del partito : passa la linea di Matteo Renzi : Non esiste nessuna resa, si fa politica, si cerca di definire un quadro, di ascoltarci e l'ascolto di oggi possa consentire al Pd di trovare il suo percorso in questa fase - ha aggiunto - Lunedì ...

Direzione Pd - Matteo Orfini : 'Si voterà entro le venti'. Maurizio Martina attacca Matteo Renzi : Al via la tesissima Direzione del Pd, che si dovrà esprimere sull'eventuale apertura al M5s. Il finale è già scritto: non passerà. Tanto che Maurizio Martina ha detto in Direzione che 'col M5s il ...