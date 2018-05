Massimo Cacciari | ' Pd partito fantasma e se fanno fuori Renzi'

Massimo Cacciari : "I 5 Stelle hanno fatto una figura di m...." : "Se si tornasse al voto potrebbe cambiare qualcosa: i CinqueStelle hanno fatto una figura di merda, la loro posizione di poter fare il governo con uno o con l'altro purché con la premiership di Di Maio non gli ha fatto fare un figurone. Basta vedere i risultati, anche in Friuli". Ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un Giorno da pecora, il filosofo Massimo Cacciari fotografa così la situazione politica dopo il niet di Renzi ...

Massimo Cacciari : 'La Lega si è trasformata in un normalissimo partito di destra' : 'Populismo non significa nulla, c'è una componente populista in ogni azione politica'. Parla Massimo @CACCIARl . #agorarai pic.twitter.com/vfCpI6mTJw — Agorà , @agorarai, 24 aprile 2018

Massimo Cacciari asfalta Maria Elena Boschi : 'Candidarla è costato 2 o 3 punti al Pd. Matteo Renzi? Se ne vada' : Una ventina giorni fa Massimo Cacciari suggerì la strada al Pd: 'Esca dall'angolo, superi Matteo Renzi e sostenga un governo monocolore M5s'. Il risultato? Nessuno. Lo stallo è totale. E così, in un'...

Massimo Cacciari durissimo con Matteo Renzi e il Pd : 'Avrebbero dovuto offrire l'appoggio esterno al M5s - ma...' : 'Ritenevo che il Pd avesse una colossale occasione, malgrado la sconfitta netta, se fosse stato un partito. Ma non lo è, questo è il punto che vado ripetendo invano da anni. Se avessero deciso al loro ...

La soluzione del filosofo Massimo Cacciari per il governo : Roma, 10 mar. , askanews, 'Da questa disfatta il Pd potrebbe uscirne bene soltanto se ammettesse la sconfitta, riconoscesse la vittoria del Movimento 5 Stelle e si rendesse disponibile a sostenere un ...

Massimo Cacciari - la ricetta per la rovina : 'Il Pd caccia Renzi - governo Di Maio e poi...' : Il Pd forse si salverà, ma l'Italia andrà in rovina. La 'ricetta' di Massimo cacciari per il centrosinistra assomiglia tanto a un suicidio assistito per il Paese: un governo del Movimento 5 Stelle con ...

Massimo Cacciari all'HuffPost : "Il Pd dia il via libera a un monocolore M5S" : Dare il via libera a un governo monocolore del Movimento 5 Stelle e poi decidere se appoggiarlo provvedimento per provvedimento. È l'unica strada che resta da percorrere al Partito Democratico, travolto dall'esito disastroso delle elezioni, secondo il filosofo Massimo Cacciari. Contattato dall'HuffPost, l'ex sindaco di Venezia sostiene che sia "l'unica cosa ragionevole" da fare per i dem e che non farebbe perdere consensi al Pd, "basta ...