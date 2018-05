Martina | Pd | | pronti a supporto Mattarella | nessuno si tiri indietro

PD - Martina : 'Pronti ad un governo del Presidente' Video : Perfettamente inutile dire che la linea è quella di Matteo Renzi [ Video ], ribadita tanto nel controverso intervento televisivo che ha scatenato un vespaio di polemiche, quanto in direzione del Pd. Quella linea viene ora ribadita dal segretario reggente, Maurizio Martina , in un'intervista concessa al Corriere della Sera. Il PD, in primo luogo, esclude qualsiasi tipo di sostegno a governi politici, siano essi del M5S o del centrodestra, ed è ...

Governo - Marcucci (PD) : “Renzi? Non ha delegittimato Martina. Senza governo - noi pronti a tornare al voto” : “Renzi delegittima Martina? No, non mi sembra affatto. Sono orgoglioso che il Pd abbia organi eletti democraticamente, mi spiace per i partiti che non hanno la stessa formazione e cultura”. Così il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, al termine delle consultazioni con Roberto Fico, incaricato dal capo dello Stato di vagliare la possibilità di un governo Pd-5 Stelle. “Il 3 maggio decidiamo in Direzione se avviare un ...