Marquez | Non credevo di vincere Iannone | Che podio | avanti

Moto Gp Jerez - vince Marquez davanti a Zarco. Iannone sul podio - Rossi 5°. Incidente a tre Lorenzo-Dovizioso-Pedrosa : Marc Marquez ha vinto il MotoGp spagnolo di Jerez. Si tratta del successo numero 63 della sua carriera, la 37esima in MotoGP per lo spagnolo, che raggiunge Hailwood al sesto posto nella classifica all-time nella top class. Marquez è arrivato davanti al francese Johann Zarco, primo pilota transalpino a terminare tra i primi tre a Jerez, e Andrea Iannone, al secondo podio consecutivo dopo quello di Austin. Lo spagnolo, partito dalla quinta ...

Motogp - Spagna : Marquez vince a Jerez davanti a Zarco e Iannone : Marc Marquez ha vinto in completa scioltezza il gran premio di casa, in Spagna a Jerez de la Frontera, al termine di una gara davvero incredibile in cui è successo di tutto. A otto giri dalla conclusione, infatti, Dovizioso, terzo, ha tentato il sorpasso su Lorenzo, entrambi sono andati lunghi con lo spagnolo che nel tentativo di rientrare all'interno ha però buttato giù dalla moto Dani Pedrosa che stava sorpassando entrambi: nella carambola ...

MotoGP Jerez Marquez re con scivolata; Iannone 2° nel warm up : Una scivolata a bassa velocità alla curva 6, in cui resta aggrappato alla moto non impedisce a Marquez di centrare il migliore tempo nel warm up del GP di Spagna, a Jerez: con il tempo di 1'38"687 lo ...

MotoGP - GP Jerez 2018 : il warm up in Spagna. 1° Marquez - 2° Iannone - 3° Pedrosa : Il warm up ha aperto la domenica di Jerez con una conferma: le Honda saranno le moto da battere in gara. Il più veloce è stato Marc Marquez con 1:38.687, che si è parzialmente rifatto dopo la mancata ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Cal Crutchlow fulmine - quinto Marquez davanti a Dovizioso - nono Valentino Rossi : Si temeva l’arrivo della pioggia, invece la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna della MotoGP si è disputata senza alcun problema. Il più veloce di questo turno è risultato il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) che ha fermato i cronometri sul tempo di 1:38.614, staccando il padrone di casa, Dani Pedrosa (Honda) di appena 28 millesimi. I primi due della classifica confermano l’ottimo feeling tra la moto ...

MotoGp - Spagna Dovizioso 'Paura di Marquez Non risponderò mai' : JEREZ DE LA FRONTERA , Spagna, - Valentino, se non ora quando? 'Questa potrebbe essere una gara-chiave per tutta la mia stagione ', ammette il pesarese alla vigilia della prima giornata di prove sul ...

Marquez : "Qui non sarà come ad Austin" : Il campione del mondo in carica della MotoGp, Marc Marquez, annuncia così i suoi propositi in vista della quarta gara del mondiale, domenica a Jerez de la Frontera. 'Ho avuto un feeling positivo in ...

MotoGP Lorenzo : "Non ho paura di Marquez - ma servivano sanzioni più pesanti" : Tappa cruciale quella di Jerez, la prima in Europa, in cui tanti piloti aspettano una controprova o una svolta della loro stagione. A cominciare da Dovizioso, leader del mondiale, quasi in modo ...