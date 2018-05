Maroni | Di Maio più scugnizzo che leader

blogo

(Di domenica 6 maggio 2018) In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'ex governatore della Lombardia Robertoha commentato l'attuale situazione politica da una posizione privilegiata: quella di osservatore più o meno esterno. Anche se il suo partito, la Lega, è direttamente coinvolto nelle trattative per il governo,per ora "non si impiccia" e lascia a Matteo Salvini tutta la gestione del Carroccio, ma non risparmia la sua opinione, interpellato dal giornalista. E sembra anche avere le idee piuttosto chiare., infatti, sostiene che al momento la strada più facilmente percorribile gli sembra un governo Gentiloni bis, affidando all'attuale Premier un nuovo mandato di pochi mesi con l'unico obiettivo di approvare una nuova legge elettorale con il doppio turno e il premio di maggioranza al partito e non alla coalizione, per poi tornare al voto a ottobre. Da ex ministro dell'Interno ...