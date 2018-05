Mario Monti | La Bce garantisce l' Italia

huffingtonpost

(Di domenica 6 maggio 2018) "Questa volta i titoli che lo Statono emette sono comprati in gran parte dalla Bce con il Quantitative easing, e non dal mercato. Questo spiega la piattezza dei tassi in un contesto che in altri momenti avrebbe provocato fibrillazioni". Così, ospite a Mezz'ora in più su Rai3. In sostanza - spiega il professore - se gli effetti dello stallo politicono non hanno (ancora) mandato in fibrillazione i mercati, è perché c'è il Qe diDraghi.Il problema più grande per il nostro Paese - secondo l'ex premier - è la rinuncia a contribuire in maniera significativa al progetto di riforma europea. "L'ha bisogno di un governo con pieni poteri per far sentire la sua voce in Europa. Il problema è il vuoto dell'in un momento fondamentale per la costruzione dell'Europa", sottolinea