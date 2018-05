Maria De Filippi in tv | dal trono gay femminile ai tronisti Vip

Doppia fase eliminazione ad Amici di Maria De Filippi il 5 maggio : tutti i concorrenti esclusi tra ballo e canto : Due fasi di eliminazione ad Amici di Maria De Filippi il 5 maggio per la quinta puntata del serale. Dopo l'addio di tre ballerini nelle prime due puntate, la commissione non ha più escluso nessuno. Nella terza e nella quarta puntata non c'è stato alcun eliminato e, così, la produzione del talent show è costretta a correre ai ripari obbligando i docenti e gli allievi a una Doppia fase di eliminazione ad Amici di Maria De Filippi il 5 ...

“Ecco dove dorme ogni notte Maria De Filippi”. E la rivelazione sulla regina della televisione è servita : Maria De Filippi, alias la regina di Canale 5. Solo Barbara D’Urso, forse, le dà filo da torcere in fatto di ascolti, anche se poi conta poco dal momento che appartengono alla stessa rete. Quel che tocca Maria diventa oro: Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te. ogni suo programma è un successone e molti personaggi devono a lei la propria fortuna, a cominciare dai talenti sfornati dalla scuola di Amici e oggi artisti ...

Milly Carlucci/ Batterà ancora Amici 17 di Maria De Filippi come ascolti tv? (Ballando con le stelle 2018) : Milly Carlucci si appresta a condurre le ultime puntate di Ballando con le stelle 2018. Questa sera, sabato 5 maggio, su Rai 1 è tempo di semifinale: chi saranno i ballerini migliori?(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 08:01:00 GMT)

Amici di Maria De Filippi - lo scandalo : prostitute - cocaina e sesso estremo - chi è l'ex star in manette : Un ex concorrente di Amici di Maria De Filippi è finito in arresto a Roma per una brutta vicenda di droga e sfruttamento sessuale. Il personal trainer, 46 anni, aveva organizzato un giro di prostitute convincendo tre frequentatrici di una palestra a incontrare clienti per 130-300 euro a prestazione. Nel "menù" delle serate anche bondage e cocaina. L'uomo chiamava "cagnette" le tre sue vittime, tutte ventenni.

Uomini e donne di Maria De Filippi - drammatica rissa : 'Calci nel c*** - io lavoro e tu non fai un c***' : La vita dei tronisti di Uomini e donne è dura, una volta lasciata Maria De Filippi . Ma quella dei fotografi che ne seguono la carriera lontano dalla tv, magari una volta trasformatisi in influencer ...

Arisa ad Amici di Maria De Filippi - salta il duetto con Gino Paoli : chi lo sostituisce : Arisa ad Amici di Maria De Filippi, tra gli ospiti del quinta puntata del serale in onda domani sera, sabato 5 maggio, in diretta su Canale 5. La cantante prenderà il posto di Marco Bocci in commissione esterna. L'attore, infatti, non sarà presente a causa di un malessere. Lo comunica Dagospia, mentre Davide Maggio parla del forfait di Gino Paoli, uno degli ospiti attesi in duetto con i ragazzi del programma. Gino Paoli avrebbe dovuto cantare ...

Stefano De Martino - la voce sul clamoroso ritorno con Maria De Filippi : prende il posto di Garrison : Stefano De Martino sta per affrontare una nuova sfida nella sua carriera televisiva. Dopo aver fatto l'inviato in Honduras per l'Isola dei famosi, l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi potrebbe ...

Maurizio Costanzo e la dichiarazione per Maria de Filippi : "È l'amore - avrei voluto incontrarla prima" : A un passo dalle nozze d'argento Maurizio Costanzo a Oggi fa una dichiarazione d'amore a sua moglie Maria De Filippi. Nella cita ho un unico rimpianto, non aver conosciuto prima Maria De Filippi Il conduttore, al quarto matrimonio, afferma: Maria è sicuramente l’amore per me. Non è un caso che questo matrimonio, il quarto della mia vita, sta per festeggiare le nozze d’argento. Se l’avessi incontrata prima staremmo per festeggiare le nozze ...

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi : ‘Se l’avessi incontrata prima’ : “Maria è sicuramente l’amore per me”: nell’anno in cui festeggia il suo ottantesimo compleanno, persino il decano della televisione italiana Maurizio Costanzo si concede della tenerezza esplicita quando si arriva a parlare di Maria De Filippi, sua moglie dal 1995. “Non è un caso che questo matrimonio, il quarto della mia vita, sta per festeggiare le nozze d’argento. Se l’avessi incontrata prima staremmo ...

La scelta di Nilufar è Giordano Mazzocchi? Maria De Filippi lo bacchetta in puntata : Chi sarà la scelta di Nilufar Addati? Le anticipazioni di Uomini e Donne sull'ultima registrazione continuano a confondere il pubblico, anche perché se da una parte c'è l'atteggiamento di Giordano Mazzocchi che diventa sempre più esagerato, al punto che anche Maria De Filippi ha dovuto bacchettarlo, dall'altra c'è un Nicolò Ferrari che sta corteggiando la tronista alla stragrande! Inizialmente forse nessuno avrebbe scommesso un euro su Nicolò, ...

Milly Carlucci ospite di Fazio dopo le polemiche con Maria De Filippi : Fabio Fazio ospita Milly Carlucci dopo aver ospitato Maria De Filippi Fabio Fazio, il padrone di casa della domenica sera di Rai 1 con il suo talk show Che Tempo Che fa ospiterà finalmente Milly Carlucci. La conduttrice quest’anno sta ottenendo un ottimo successo con Ballando con le Stelle ed è riuscita anche a battere la forte concorrenza di Maria De Filippi con Amici. Recentemente proprio quest’ultima è stata ospite del salotto di ...

Nadia Toffa dà buca a Maria De Filippi : non la vedremo ad Amici. Ecco cosa è successo : FUNWEEK - Nadia Toffa dà buca a Maria De Filippi e non parteciperà alla prossima puntata di Amici, nella quale sarebbe dovuta essere presente come guest star. L'inviata de Le Iene si mostra con le ...

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez a Temptation Island?/ "Trattative in corso con Maria De Filippi" : lo scoop : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez parteciperanno a Temptation Island Vip? Novella2000 lancia l'indiscrezione bomba: "La coppia è in trattativa"(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 22:20:00 GMT)

Pier Silvio Berlusconi - la cotta per Amici di Maria De Filippi. L'indiscrezione a Mediaset : quella telefonata... : E quest'anno, pur dopo tante edizioni di Amici , per la cronaca siamo alla diciassettesima, , pare che Pier Silvio non perda una singola puntata del serale. E ancora, altre indiscrezioni raccontano ...